Lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ

Hội đồng được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ủy viên Hội đồng gồm: Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Lâm Biền, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu Văn hóa; ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy Di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đỉnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp; ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2024/NĐ-CP.

Bộ Công Thương là Cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Công Thương. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.