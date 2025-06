Lệ chi thuật truyện

(Ngày Nay) - Tân Đường thư có ghi: “Quý phi thích vải thiều, nhất định phải dùng quả tươi. Do đó triều đình lập trạm ngựa, chạy hàng ngàn dặm, hương vị vẫn không đổi khi đến kinh sư.” Quý phi ở đây chính là Dương Ngọc Hoàn - Quý phi sủng ái của Đường Huyền Tông (685 - 762). Là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại, câu chuyện thích vải thiều của Dương Quý phi gắn với sự tích dân gian Việt Nam về cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan - một người phu gánh vải phản đối lệ triều cống.

Dương Quý Phi sinh năm 719 trong khi khởi nghĩa Mai Thúc Loan diễn ra năm 713, thì lý do liên quan trực tiếp chuyện cống vải có vẻ không khả tín. Tuy nhiên, chuyện một người ở Trường An tít phương Bắc lại say mê quả lệ chi phương Nam, không có gì là lạ.

---

Chủ quan tôi nghĩ rằng, trong tất cả hoa quả trên đời này, quả vải đứng thứ nhất. Bởi vì xét trên mọi tiêu chí, từ màu sắc, kết cấu vỏ, hình dáng quả, hương vị của cùi, cho tới cái xinh xẻo của hạt, quả vải gần như là hoàn hảo.

Đứng giữa vùng Lục Ngạn - thủ phủ của cây vải thiều tỉnh Bắc Giang, nghe hương vải thơm ngọt trong gió, nghĩ mình thật may mắn biết mấy. Khi mà quờ tay ra, là có vải thiều hạng nhất bỏ vào mồm. Mà chả cần lên tận đây, sáng mai ra chợ thì Ba Chục nghìn là được cân vải thiều ngon miệng.

Ấy, anh chắc chưa? - Một đồng nghiệp thường trú Bắc Giang cười khi nghe tôi nói thế - Vải thiều chính gốc Lục Ngạn, giá tại vườn đã trên Hai Mươi, tới tay anh ở Hà Nội phải qua mấy "cầu" nữa. Ba Chục chưa chắc là thiều Lục Ngạn đâu.

Đúng thật. Năm nào cũng thế, mua quả vải rất hên xui. Nhiều loại vải đã đành, mà lựa quả giống hệt vải thiều, bóc ra ăn vẫn... không phải. Thôi thì vải nào cũng của nông dân mình trồng, mua được ăn được. Có điều, cái vị vải thiều nó đặc biệt gây thương nhớ. Mùa vải mà chưa ăn được vài cân, thì luyến tiếc mãi tới sang năm.

----

Bây giờ vải thiều Lục Ngạn mới vào mùa đây, và sẽ kéo dài khoảng một tháng.

Trên khắp các con đường đổ về trung tâm thành phố Bắc Giang, từ sáng sớm tới gần trưa, những xe thồ chở hàng tạ vải thiều nối đuôi như những dòng suối đỏ.

Vải được tiêu thụ mạnh nhất ở thị trường Trung Quốc, thương lái sang tận Bắc Giang lựa vải. Vài năm nay, nhiều hộ dân đã trồng vải theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, nên ngoài TQ, thì quả vải thiều còn xuất được đi nhiều thị trường khắt khe trên thế giới.

Thế mà người dân Việt Nam vẫn "hên xui" mới ăn được vải thiều Lục Ngạn "chuẩn" thì có vẻ thiệt thòi.

Vậy nên khi Siêu thị online Sendo Farm kết hợp cùng Tỉnh Bắc Giang phát động “Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt từ ngày 27/6 đến 3/7", thì đó là sự kết nối mà thị trường đón đợi.

Thị trường - là cả bên Cung lẫn bên Cầu.

Chị Đỗ Thị Thu Hà, chủ vườn vải ngót 250 cây ở xã Phì Điền, Lục Ngạn kêu gọi những hộ xung quanh tham gia mô hình VietGAP.

Tôi không phun thuốc vô tội vạ, dù nhà tôi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - chị Hà nói, tay vẫn bẻ vải thoăn thoắt - Nhưng vải ngon thế này mà lệ thuộc thương lái Trung Quốc thì buồn. Năm nay chẳng hạn, không hiểu sao họ mua ít đấy anh.

Quả vải thiều từ Lục Ngạn, qua quy trình của Sendo Farm sẽ tối ưu trên nhiều phương diện. Về phương thức mua (qua ứng dụng Sendo Farm và TikTok Shop), về giá (người mua có thể săn mua với giá bình quân 15 nghìn đồng/kg, tức là thấp hơn cả giá mua buôn tại vườn), về chất lượng (quy trình bảo quản của Sendo Farm đảm bảo quả tươi tới tay người tiêu dùng ở phía Nam - khu vực ưa chuộng vải thiều hơn cả). Với phương thức nay mua - mai nhận, Sendo Farm sẽ giải quyết được vấn đề nan giải của bài toán vận chuyển, khi khách hàng có thể nhận ở những điểm nhận hàng của Sendo Farm. Đảm bảo chất lượng trái vải Lục Ngạn đến tay người tiêu dùng tại TPHCM và Hà Nội.

Và để kích cầu, Sendo Farm và Tik Tok Shop đã mời hàng loạt gương mặt KOL, KOC có uy tín, tổ chức các phiên Mega Live, quảng bá bán vải trực tiếp từ vườn.

Mục tiêu của tuần lễ "Vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt" Sendo Farm đặt ra là tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều cho bà con nông dân. Nhưng rất có thể kết quả sẽ còn hơn thế, khi chỉ sau 2 ngày, lượng vải bán qua hệ thống này đã hơn 100 tấn.

Bạn có thể tham gia ngay bây giờ, vì chương trình vẫn đang diễn ra. Dễ dàng hơn nhiều so với năm xưa Dương Quý phi thưởng thức được quả vải “một ngày đổi màu, hai ngày đổi mùi, ba ngày đổi vị”, là nghìn phần gian khó.

Trong chuỗi hoạt động của tuần lễ có sự kiện livestream bán vải thiều. Sáng 29/6, không khí tại vườn vải xã Phì Điền (Lục Ngạn) trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt nhà sáng tạo nội dung đồng loạt phát livestream bán vải thiều trên các nền tảng số, thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả cả nước. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh cùng các nhà sáng tạo TikTok và đại diện Siêu thị online Sendo Farm cùng livestream ngay tại vườn vải, hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản. Xuất hiện trước ống kính, đồng chí Phạm Văn Thịnh đã giới thiệu về sản phẩm đặc sản của Bắc Giang, trả lời một số câu hỏi của khách hàng và chốt đơn thành công hàng trăm đơn hàng. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trực tiếp tham gia bán hàng qua livestream, cho thấy sự chủ động, linh hoạt và cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc đồng hành với nông dân đưa đặc sản vải thiều-niềm tự hào của nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng khắp mọi miền. Dù trời mưa to nhưng phiên livestream vẫn được đội ngũ kỹ thuật, nhà sáng tạo nội dung thực hiện liên tục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.