Nhật Bản thất bại trong việc đưa vệ tinh định vị lên quỹ đạo

(Ngày Nay) - Nhật Bản xác nhận động cơ tầng 2 của tên lửa H3 số 8 đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến, dẫn đến việc không thể đưa vệ tinh định vị GPS Michibiki số 5 lên quỹ đạo.
Nhật Bản thất bại trong việc đưa vệ tinh định vị lên quỹ đạo

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tổ chức họp báo xác nhận tên lửa H3 số 8 của nước này đã được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima ở Tây Nam vào lúc 10 giờ 51 phút cùng ngày theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, động cơ tầng 2 của tên lửa đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến, dẫn đến việc không thể đưa vệ tinh định vị GPS Michibiki số 5 lên quỹ đạo.

Phát biểu họp báo, Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa nói: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không đáp ứng kỳ vọng của người dân.”

Ông cho biết một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập để làm rõ nguyên nhân thất bại của vụ phóng.

H3 là tên lửa đẩy 2 tầng. Sau khi tầng thứ nhất kết thúc quá trình cháy và được tách ra, động cơ của tầng thứ hai sẽ được kích hoạt và đốt cháy.

Động cơ tầng thứ hai có tên gọi là “LE-5B-3,” dài khoảng 2,8m và nặng tầm 300kg, sử dụng hydro lỏng và ôxy lỏng làm nhiên liệu.

Động cơ này có khả năng khởi động - dừng trong nhiều lần và trong lần phóng này được lên kế hoạch thực hiện 2 lần đốt cháy.

Trong lần đốt cháy thứ nhất, việc khởi động và dừng động cơ đã diễn ra theo đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi tiến hành lần khởi động thứ hai, quá trình cháy đã bị dừng sớm hơn dự kiến.

Cùng với sự cố xảy ra hồi tháng 3/2023, đây là lần phóng thất bại thứ hai của tên lửa H3. Ban đầu, tên lửa được dự kiến phóng lên ngày 7/12 nhưng bị hoãn lại do phát hiện trục trặc trong khoang tên lửa.

10 ngày sau, vụ phóng tiếp tục bị hủy vào phút chót sau khi phát hiện một bất thường ở bãi phóng. Mặc dù đã cố gắng khắc phục các sự cố trước khi tiến hành vụ phóng ngày 22/12 nhưng cuối cùng JAXA vẫn bị thất bại.

Vệ tinh “Michibiki” trong vụ phóng lần này có chức năng xác định vị trí, tương tự như GPS.

Hiện tại, Nhật Bản đang vận hành 5 vệ tinh trên quỹ đạo, góp phần nâng cao độ định vị chính xác điện thoại thông minh và phát sóng cảnh báo động đất khẩn cấp ngay cả ở những nơi không có sóng thông tin liên lạc.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản dự kiến nếu phóng thành công vệ tinh Michibiki số 5 thì sẽ tiếp tục tiến hành vụ phóng vệ tinh Michibiki số 7 vào tháng 2/2026, sau khi đã phóng vệ tinh Michibiki số 6 vào tháng 2/2025, nhằm xây dựng hệ thống 7 vệ tinh cho phép cung cấp thông tin vị trí chính xác mà không phụ thuộc vào vệ tinh nước ngoài.

Tổng chi phí phát triển 3 vệ tinh số 5, số 6 và số 7 vào khoảng 100 tỷ yen (640 triệu USD).

