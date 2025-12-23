Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE

Người khuyết tật làm việc tại các doanh nghiệp trong Mạng lưới Sáng kiến Phát triển vì Cộng đồng (NICE) của Trung tâm Thông tin UNESCO không chỉ có việc làm mà còn đang xây dựng sự nghiệp và đời sống độc lập của riêng họ. Trên hành trình sự nghiệp, họ là những người lao động có kỹ năng, có kiến thức và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân và doanh nghiệp.
|
Mỗi buổi sáng, Hằng - một người điếc 25 tuổi - bắt đầu công việc tại quán cà phê trong không gian KymViet như bao nhân viên khác.
|
Đã hơn một năm gắn bó, Hằng quen với việc nhận đơn, pha chế và mang đồ uống ra bàn cho khách. Với cô, những thao tác lặp lại mỗi ngày không hề đơn điệu, mà là dấu hiệu của một cuộc sống độc lập, khi có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình.
|
Trong cùng không gian ấy, những người thợ thủ công khuyết tật vận động miệt mài với từng công đoạn sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của KymViet.
|
Không ồn ào, không phô trương, mỗi người tập trung vào phần việc của mình, để từ đó tạo nên những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn lao động cá nhân.
|
Ở một không gian khác, Salon Thành Nguyễn - tiệm cắt tóc của người điếc với hơn 10 năm hoạt động - vận hành như một mô hình lao động độc lập đúng nghĩa. Tại đây, các nhân viên được đào tạo bài bản, làm chủ tay nghề và thành thạo quy trình phục vụ khách hàng.
|
Được lựa chọn công việc phù hợp, được làm nghề một cách chủ động trong môi trường lao động tôn trọng,... chính những điều đó tạo nên sự gắn bó lâu dài và tinh thần cống hiến của những người thợ cắt tóc điếc.
|
Không bị giới hạn trong vai trò, tại xưởng may KymViet, người lao động khuyết tật được lựa chọn vị trí làm việc phù hợp với năng lực: Có người lặng lẽ hoàn thiện từng đường kim mũi chỉ, có người làm việc hăng say trong không gian phòng máy cắt.
|
Với những nhân viên thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, KymViet trao quyền để họ đứng lớp, giao lưu và truyền đạt nghề tới các đoàn khách du lịch. Trong sự hỗ trợ của đồng nghiệp, họ trực tiếp hướng dẫn du khách học ngôn ngữ ký hiệu - một hình thức giao tiếp không lời nhưng đầy kết nối.
|
Tại Salon Thành Nguyễn, những tờ ghi chú về giao tiếp và ứng xử với khách hàng được dán trong không gian làm việc. Theo anh Thành, chủ salon, đó là cách anh giúp nhân viên của mình học cách chủ động và chuyên nghiệp trong công việc.
|
Người khuyết tật được thể hiện năng lực trong môi trường tôn trọng sự khác biệt. Không trao đổi bằng ngôn từ nhưng những người thợ cắt tóc điếc vẫn tinh tế nắm bắt nhu cầu khách hàng, sáng tạo trong từng kiểu tóc và mang lại sự hài lòng cho khách hàng gần xa.
|
Ngoài giờ làm việc, các nhân viên của Salon còn tích cực tham gia các lớp học ngôn ngữ ký hiệu, bổ sung kiến thức và kết nối với cộng đồng.
|
Hạnh phúc của người khuyết tật không đến từ sự thương cảm, mà từ việc được ghi nhận, được thuộc về và có tương lai để kỳ vọng. Trong không gian lớp học nhỏ không có âm thanh, chỉ có những bàn tay miệt mài, những dòng chữ nắn nót cùng những ánh mắt ánh lên niềm tin. Niềm tin rằng con đường độc lập và hạnh phúc không phải là điều xa vời mà đang được tạo dựng từng ngày từ chính môi trường lao động bình đẳng và nhân văn.