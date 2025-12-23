Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE

Trương Thư In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.

Người khuyết tật làm việc tại các doanh nghiệp trong Mạng lưới Sáng kiến Phát triển vì Cộng đồng (NICE) của Trung tâm Thông tin UNESCO không chỉ có việc làm mà còn đang xây dựng sự nghiệp và đời sống độc lập của riêng họ. Trên hành trình sự nghiệp, họ là những người lao động có kỹ năng, có kiến thức và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân và doanh nghiệp.

Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 1

Mỗi buổi sáng, Hằng - một người điếc 25 tuổi - bắt đầu công việc tại quán cà phê trong không gian KymViet như bao nhân viên khác.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 2

Đã hơn một năm gắn bó, Hằng quen với việc nhận đơn, pha chế và mang đồ uống ra bàn cho khách. Với cô, những thao tác lặp lại mỗi ngày không hề đơn điệu, mà là dấu hiệu của một cuộc sống độc lập, khi có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 3

Trong cùng không gian ấy, những người thợ thủ công khuyết tật vận động miệt mài với từng công đoạn sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của KymViet.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 4

Không ồn ào, không phô trương, mỗi người tập trung vào phần việc của mình, để từ đó tạo nên những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn lao động cá nhân.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 5

Ở một không gian khác, Salon Thành Nguyễn - tiệm cắt tóc của người điếc với hơn 10 năm hoạt động - vận hành như một mô hình lao động độc lập đúng nghĩa. Tại đây, các nhân viên được đào tạo bài bản, làm chủ tay nghề và thành thạo quy trình phục vụ khách hàng.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 6

Được lựa chọn công việc phù hợp, được làm nghề một cách chủ động trong môi trường lao động tôn trọng,... chính những điều đó tạo nên sự gắn bó lâu dài và tinh thần cống hiến của những người thợ cắt tóc điếc.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 7
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 8

Không bị giới hạn trong vai trò, tại xưởng may KymViet, người lao động khuyết tật được lựa chọn vị trí làm việc phù hợp với năng lực: Có người lặng lẽ hoàn thiện từng đường kim mũi chỉ, có người làm việc hăng say trong không gian phòng máy cắt.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 9

Với những nhân viên thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, KymViet trao quyền để họ đứng lớp, giao lưu và truyền đạt nghề tới các đoàn khách du lịch. Trong sự hỗ trợ của đồng nghiệp, họ trực tiếp hướng dẫn du khách học ngôn ngữ ký hiệu - một hình thức giao tiếp không lời nhưng đầy kết nối.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 10

Tại Salon Thành Nguyễn, những tờ ghi chú về giao tiếp và ứng xử với khách hàng được dán trong không gian làm việc. Theo anh Thành, chủ salon, đó là cách anh giúp nhân viên của mình học cách chủ động và chuyên nghiệp trong công việc.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 11

Người khuyết tật được thể hiện năng lực trong môi trường tôn trọng sự khác biệt. Không trao đổi bằng ngôn từ nhưng những người thợ cắt tóc điếc vẫn tinh tế nắm bắt nhu cầu khách hàng, sáng tạo trong từng kiểu tóc và mang lại sự hài lòng cho khách hàng gần xa.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 12

Ngoài giờ làm việc, các nhân viên của Salon còn tích cực tham gia các lớp học ngôn ngữ ký hiệu, bổ sung kiến thức và kết nối với cộng đồng.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 13
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 14
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE ảnh 15

Hạnh phúc của người khuyết tật không đến từ sự thương cảm, mà từ việc được ghi nhận, được thuộc về và có tương lai để kỳ vọng. Trong không gian lớp học nhỏ không có âm thanh, chỉ có những bàn tay miệt mài, những dòng chữ nắn nót cùng những ánh mắt ánh lên niềm tin. Niềm tin rằng con đường độc lập và hạnh phúc không phải là điều xa vời mà đang được tạo dựng từng ngày từ chính môi trường lao động bình đẳng và nhân văn.
Trương Thư
Người khuyết tật doanh nghiệp xã hội Mạng lưới Sáng kiến Phát triển vì Cộng đồng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.
Ảnh minh hoạ.
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: VGP.
Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng
(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.