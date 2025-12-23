Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị (Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.

Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới (Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.

Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE (Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.

"Bảo tàng văn hóa sống" của đồng bào dân tộc Cao Lan (Ngày Nay) - Hát Sình ca là thể loại dân ca trữ tình, nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, hấp dẫn, lâu đời của người Cao Lan. Sình ca là lối hát giao duyên giữa nam và nữ, hay tốp nam với tốp nữ.

Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu (Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.

Thương mại toàn cầu chông chênh sau một năm đầy biến động (Ngày Nay) - Năm 2025 dần khép lại với những cú sốc thuế quan, điều chỉnh chuỗi cung ứng và toan tính chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, khiến triển vọng thương mại toàn cầu bước sang 2026 vẫn nhiều bất định.

Nhật Bản thất bại trong việc đưa vệ tinh định vị lên quỹ đạo (Ngày Nay) - Nhật Bản xác nhận động cơ tầng 2 của tên lửa H3 số 8 đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến, dẫn đến việc không thể đưa vệ tinh định vị GPS Michibiki số 5 lên quỹ đạo.

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.

Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng (Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.