Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Đà Lạt 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 11

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận nội dung này theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trên nguyên tắc Hiệp hội Công nghiệp nền tảng phân phối trực tuyến Hàn Quốc (đại diện là KODPIA tại Việt Nam) đảm bảo toàn bộ kinh phí tổ chức các hoạt động. Đơn vị tổ chức phải liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn thiện đầy đủ thủ tục, pháp lý liên quan đến tổ chức biểu diễn và hoạt động của người nước ngoài tham gia biểu diễn cũng như các hoạt động khác trước khi thực hiện.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát Hiệp hội Công nghiệp nền tảng phân phối trực tuyến Hàn Quốc tổ chức Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Đà Lạt 2024 và Không gian xúc tiến thương mại đảm bảo theo quy định; thẩm định, cấp phép nội dung chương trình đảm bảo có chất lượng nghệ thuật cao...

Công an tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt thực hiện việc quản lý người nước ngoài theo quy định. Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức hoạt động Không gian trưng bày sản phẩm hàng hóa đúng quy định của pháp luật. Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc lắp dựng sân khấu đảm bảo các điều kiện an toàn cho công tác tổ chức sự kiện. UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng và Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao và hoạt động du lịch. Cụ thể: Tối 28/12/2023, tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) đã diễn ra Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Đà Lạt (Việt Nam) - Chungcheon (Hàn Quốc). Đây là hoạt động kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển; đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO. Tham dự có đại diện chính quyền của 2 thành phố Đà Lạt, Chungcheon cùng hàng ngàn du khách trong, ngoài nước và người dân địa phương.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, trong quý I/2024, lượng khách du lịch đến tỉnh đã đạt 2,38 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023). Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng 34%, chủ yếu đến từ Hàn Quốc.../.