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Lễ quốc tang cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 6/7, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu Đại Giáo chủ Ali Khamenei, qua thủ đô Tehran trước khi an táng.
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4/7/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4/7/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran, cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính của thủ đô tới Sân bay quốc tế Mehrabad.

Theo truyền thông nhà nước Iran, lễ tang thu hút đông đảo người dân tham dự. Đoàn xe tang đã chính thức khởi hành trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9/7, khi ông Khamenei được an táng tại đền Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông.

Phát biểu với Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Iran (IRIB), Tổng thống Masoud Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình Đại Giáo chủ Ali Khamenei và những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Pezeshkian, cuộc chiến đã làm thay đổi cục diện khu vực nhưng đồng thời cũng củng cố sự đoàn kết trong thế giới Hồi giáo. Ông tiếp tục cáo buộc Israel, phải chịu trách nhiệm cho các hành động quân sự trong khu vực.

PV
Iran lễ quốc tang cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei xung đột

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