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Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 21/7, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thông báo Washington sẽ “sớm có động thái” về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia, trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này.
Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại

Trả lời kênh CNBC, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng đề cập việc Mỹ có luật cấm giao dịch hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, "trong khi phần lớn quốc gia khác chưa ban hành luật tương tự hoặc không thực thi hiệu quả những quy định hiện có". Ông Greer cho biết Washington dự kiến sớm đưa ra biện pháp mới có độ bao phủ phần lớn các hoạt động thương mại của Mỹ, song không nêu thời điểm cụ thể.

Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10-12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức.

Động thái trên diễn ra khi giới chức Mỹ tìm cách khôi phục chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Trump sau những trở ngại pháp lý. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hàng loạt mức thuế quan của Tổng thống Trump hồi tháng 2, chính quyền Mỹ đã áp mức thuế toàn cầu 10% trong năm nay. Biện pháp tạm thời này sẽ hết hiệu lực ngày 24/7.

Tuy nhiên, động thái này có thể làm gia tăng trở lại căng thẳng giữa Washington và các đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Tuần trước, Washington vừa thông báo áp thuế 25% đối với nhiều sản phẩm của Brazil và mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada. Bên cạnh các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức, Mỹ cũng đang tiến hành những cuộc điều tra riêng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, có thể dẫn đến các biện pháp thuế bổ sung.

PV
Mỹ thương mại áp thuế

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