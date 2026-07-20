Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO khai mạc Kỳ họp lần thứ 48

(Ngày Nay) - Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã khai mạc ngày 19/7 tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Kỳ họp có sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên.

Theo phóng viên tại Seoul, phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh di sản thế giới không chỉ là dấu ấn của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác để ứng phó các thách thức chung và bảo vệ những giá trị chung của nhân loại.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng các di sản thế giới vượt lên trên mọi biên giới quốc gia và thế hệ, là biểu tượng của những giá trị chung của nhân loại, đồng thời tạo nền tảng cho hòa bình và hợp tác quốc tế. Theo ông, trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và chia rẽ, đối thoại thông qua văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường sự thấu hiểu giữa các dân tộc.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNESCO trong công tác bảo tồn di sản, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng hơn. Ông cũng cho rằng việc Hàn Quốc đăng cai kỳ họp đúng dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo phong trào độc lập Kim Gu mang ý nghĩa đặc biệt, đồng thời nhắc lại tư tưởng của Kim Gu về xây dựng một đất nước đóng góp cho nhân loại bằng sức mạnh văn hóa, phù hợp với tinh thần Hiến chương UNESCO.

Kỳ họp, diễn ra đến ngày 29/7, sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào Danh mục Di sản Thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý di sản và việc thực thi Công ước Di sản Thế giới.

Đến nay, UNESCO đã ghi danh 1.248 Di sản Thế giới, gồm 972 di sản văn hóa, 235 di sản thiên nhiên và 41 di sản hỗn hợp. Kỳ họp năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như cầu nối đối thoại, hòa bình và phát triển bền vững.