Houthi tấn công trả đũa Saudi Arabia, căng thẳng leo thang

(Ngày Nay) - Tình hình tại Yemen tiếp tục nóng lên khi lực lượng Houthi tại nước này tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia (Arập Xêút), trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở miền Tây Yemen. Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang leo thang trở lại trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu của Houthi tại tỉnh Hodeidah (Hodeidah), khu vực ven Biển Đỏ. Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại trên Biển Đỏ. Ông khẳng định các mục tiêu bị tấn công liên quan đến những mối đe dọa đối với an ninh hàng hải quốc tế và chiến dịch được tiến hành theo luật nhân đạo quốc tế.

Ông Al-Maliki nhấn mạnh cảng Hodeidah không phải là mục tiêu của cuộc không kích. Các cảng Hodeidah, Ras Isa và As-Salif vẫn hoạt động bình thường, trong khi Houthi tiếp tục cản trở hoạt động của Sân bay quốc tế Sanaa.

Trong khi đó, phía Houthi cho biết các đợt không kích cũng nhằm vào một cơ sở viễn thông tại thành phố Hodeidah và đảo Kamaran (Kamaran), khiến hai dân thường bị thương. Thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Đáp trả, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jizan ở miền Nam Saudi Arabia. Truyền thông Ansarollah và Hãng thông tấn Yemen (YPA) cho biết vụ tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn, đồng thời Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia phát cảnh báo an ninh tại tỉnh Yanbu. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng cho thấy một số máy bay phải đổi hướng hoặc bay chờ trước khi hạ cánh xuống Riyadh. Đến nay, Saudi Arabia chưa xác nhận các thông tin này.

Căng thẳng gia tăng sau khi Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và cảnh báo sẽ tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ. Riyadh cáo buộc Houthi đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng hải quốc tế.

Cuộc đối đầu diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến nhiều điểm nóng, từ xung đột tại Dải Gaza, căng thẳng trên Biển Đỏ đến các diễn biến liên quan Iran. Việc Saudi Arabia nối lại các cuộc không kích nhằm vào Houthi sau thời gian dài tương đối kiềm chế làm dấy lên lo ngại mặt trận Yemen có thể nóng trở lại, đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đỏ và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Trong khi đó, ngày 25/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại và giải quyết các vấn đề liên quan đến Yemen và Biển Đỏ bằng biện pháp ngoại giao.