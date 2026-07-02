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Mason Nguyễn trở lại với MV "imissu2" kết hợp CONGB và buitruonglinh

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Mason Nguyễn chính thức phát hành MV "imissu2" vào 20:00 tối 2/7, đánh dấu màn kết hợp giữa nam nghệ sĩ với CONGB và buitruonglinh. Sản phẩm được phát hành dưới Def Jam Recordings Vietnam và Universal Music Vietnam.
Mason Nguyễn trở lại với MV "imissu2" kết hợp CONGB và buitruonglinh ảnh 1

Chỉ sau ít phút công chiếu trên YouTube, MV đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Phần lớn khán giả bày tỏ sự háo hức và thích thú trước màn kết hợp của ba nghệ sĩ từng để lại nhiều dấu ấn trong chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025.

Theo thông tin từ ê-kíp, "imissu2" do Mason Nguyễn, CONGB và buitruonglinh cùng sáng tác, đồng thời trực tiếp thể hiện. Phần sản xuất âm nhạc do Đậu Tất Đạt đảm nhiệm, với phần guitar của Vĩnh Xương Phương, piano của Nguyên Khoa Mai và khâu hòa âm, mastering do Bố Thỏ Heo thực hiện.

MV được sản xuất bởi Optik Lab dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Tam Le. Bên cạnh phần hình ảnh, ê-kíp còn đầu tư vào thiết kế nhân vật, minh họa, đồ họa 3D và hiệu ứng thị giác nhằm tạo nên một sản phẩm mang màu sắc hiện đại.

Ngay trong thời điểm công chiếu, cộng đồng người hâm mộ của cả ba nghệ sĩ đã đồng loạt để lại bình luận cổ vũ. Nhiều tài khoản cho biết họ là fan của cả Mason Nguyễn, CONGB và buitruonglinh, đồng thời kêu gọi "cày view", đưa MV vào bảng xếp hạng thịnh hành YouTube.

Trước khi chính thức ra mắt với cái tên "imissu2", ba nghệ sĩ đã từng thể hiện ca khúc tại The Next live concert Đà Nẵng hồi tháng 5/2026. Màn biểu diễn đã lập tức nhận được sự yêu thích của khán giả.

"imissu2" hiện đã có mặt trên YouTube cùng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Quỳnh Hoa
imissu2 Mason Nguyễn buitruonglinh CONGB

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