Nghệ sĩ mới của năm CONGB: Đi tìm ý nghĩa đằng sau giải “Cống hiến”

(Ngày Nay) - Trong hậu trường Lễ trao giải Giải thưởng Cống hiến 2026, CONGB - nghệ sĩ trẻ vừa đạt danh hiệu “Nghệ sĩ mới của năm” thẳng thắn rằng bản thân có đôi chút áp lực. “Mọi người hẳn sẽ hỏi CONGB đã cống hiến được gì cho năm vừa rồi”, anh nói.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi về danh hiệu “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải Cống hiến 2026 không chỉ là về một dấu mốc với một tân binh làng nhạc, mà còn gợi mở một cách hiểu rộng hơn về khái niệm “cống hiến”.

Với CONGB, “cống hiến” là gì?

CONGB đáp: “Đó là việc mình đưa ra tất cả những gì mình có - một cách không vụ lợi, cho mọi người, cho xã hội, cho khán giả của mình.”

Đối diện với câu hỏi: “Vậy thì CONGB có gì?”, thay vì trả lời bằng những con số hay thành tích ấn tượng với một tân binh, câu trả lời của CONGB gói gọn trong hai chữ “chân thành” - chân thành với âm nhạc, và chân thành với khán giả của mình.

Ở một góc độ nào đó, đây là một định nghĩa mang tính bản năng. Nhưng đặt trong bối cảnh thị trường âm nhạc - nơi các chỉ số như lượt xem, bảng xếp hạng hay độ phủ sóng ngày càng trở thành thước đo phổ biến - lựa chọn này lại cho thấy một định hướng rõ rệt: khởi đầu từ giá trị nội tại trước khi mở rộng đến quy mô.

Thực tế, thành công của CONGB tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 này không đến một cách đột ngột. Bước ngoặt nhận diện của CONGB có thể kể đến sự xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi” 2025, cùng danh hiệu “Best Performer” (Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất). Trước đó, CONGB đã xây dựng một nền tảng kỹ năng tương đối vững chắc nhờ quá trình rèn luyện tại Hàn Quốc. Sau Anh Trai “Say Hi” 2025, CONGB trở thành một trong những gương mặt có khả năng kết nối tốt với đồng nghiệp và công chúng nhất - thông qua cách lựa chọn âm nhạc, hình ảnh cũng như cách xây dựng mạng lưới nghề nghiệp. Những ghi nhận từ các giải thưởng trước “Nghệ sĩ mới của năm” và sự ủng hộ đáng kể từ khán giả đã phần nào cho thấy một quá trình tích lũy, thay vì một khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ.

Giai đoạn sau chương trình được triển khai theo hướng bài bản: phát hành EP CONGBDAY như một bước định hình màu sắc, xây dựng cộng đồng người hâm mộ, tổ chức fan meeting, ký kết hợp tác với các nhãn hàng và duy trì nhịp độ xuất hiện ổn định. Những hoạt động này, nếu nhìn riêng lẻ, có thể không tạo ra một cú bứt phá mạnh, nhưng khi đặt trong tổng thể, lại cho thấy một chiến lược rõ ràng: ưu tiên sự tích lũy và tính nhất quán.

Dễ dàng nhận thấy, CONGB để lại ấn tượng rất tốt với những người trong nghề. Sau khi tham dự fanmeeting đầu tiên của CONGB, rapper Big Daddy nhận xét đây là một nghệ sĩ trẻ làm việc nghiêm túc, bền bỉ và sở hữu nguồn năng lượng khiến người khác phải nhìn lại chính mình. Các nghệ sĩ khác như Ngô Kiến Huy, Mason Nguyễn, buitruonglinh hay MC Trấn Thành cũng ghi nhận sự hòa đồng, nhiệt thành và sức làm việc đáng nể của CONGB.

Những công nhận này phản ánh năng lực nghề nghiệp: khả năng hòa nhập, hợp tác và duy trì năng lượng tích cực trong quá trình làm việc. Với một thị trường ngày càng coi trọng tính kết nối và các dự án hợp tác, đây có thể được xem là một dạng “tài sản mềm” của nghệ sĩ trẻ.

Ở góc độ này, “cống hiến cho âm nhạc” không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, số bản hit mà còn ở cách một nghệ sĩ lựa chọn làm nghề. Ở một tầng rộng hơn, cách làm nghề này tự thân cũng tạo ra một dạng ảnh hưởng nhất định. Khi thị trường âm nhạc Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp, một mô hình hoạt động bài bản, có chiến lược và duy trì được hiệu quả như CONGB và công ty chủ quản Asiix đang thực hiện - dù ở quy mô tân binh - vẫn có thể trở thành một điểm tham chiếu đáng chú ý. Khi đó, “cống hiến” không chỉ dừng lại ở những gì được trình diễn trước công chúng, mà còn nằm ở cách một nghệ sĩ tham gia vào chính quá trình định hình cách làm nghề của thị trường.

Cảm xúc của CONGB lúc này là rất vinh dự khi nhận được giải thưởng uy tín như Cống Hiến, với sự bầu chọn từ khán giả và hội đồng nghệ thuật. Những giải thưởng luôn là động lực giúp CONGB cố gắng và cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp. Năm nay CONGB còn rất nhiều dự định và dự án đặc biệt gửi đến khán giả, hy vọng sẽ tiếp tục được sự ghi nhận của mọi người trên hành trình âm nhạc của mình. - CONGB

Khi “an toàn” trở thành một chiến lược giá trị

Nếu ở cấp độ âm nhạc, “cống hiến” của CONGB được thể hiện qua cách làm nghề, thì ở một lớp nghĩa rộng hơn, điều này tiếp tục được phản ánh qua cách nam nghệ sĩ lựa chọn cách mình hiện diện trong đời sống công chúng.

CONGB lựa chọn một hình ảnh “an toàn”, duy trì một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà bình ổn. “An toàn” có thể dễ bị hiểu là thiếu đột phá. Nhưng ở chiều ngược lại, đó cũng là một cách xây dựng niềm tin - đặc biệt với khán giả trẻ, những người không chỉ tìm kiếm sự giải trí mà còn cần một điểm tựa cảm xúc.

“Trước đây CONGB rất vô tư. Nhưng sau một biến cố, CONGB nhận ra mình cần trưởng thành hơn,” anh chia sẻ. Hình ảnh và cảm giác về sự vô tư, trong sáng ấy vẫn được giữ lại, nhưng phía sau là một thay đổi rõ rệt: mỗi lời nói, mỗi hành động đều được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Ở thời điểm hiện tại, CONGB ý thức hơn về vai trò người của công chúng và những ảnh hưởng đi kèm.

“Thông điệp mà CONGB muốn truyền tải là những điều tích cực, âm nhạc tích cực, năng lượng mới mẻ của tuổi trẻ. Đôi khi cũng sẽ có những cảm xúc buồn một chút,” anh cho biết.

Ảnh hưởng của nghệ sĩ không nhất thiết phải đến từ những thông điệp lớn hay các chiến dịch quy mô. Đôi khi, nó bắt đầu từ những điều nhỏ hơn: cách một nghệ sĩ lựa chọn nói về cảm xúc, cách họ thể hiện những giai đoạn không hoàn hảo, và cách họ giữ một trạng thái cân bằng trong việc lan tỏa năng lượng tích cực.

Thực tế cho thấy, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả trẻ ngày càng mang tính hai chiều. Người nghe không chỉ tiếp nhận sản phẩm, mà còn quan sát cách nghệ sĩ sống, làm việc và ứng xử. Khi một nghệ sĩ duy trì được hình ảnh nhất quán - tích cực nhưng không cực đoan, gần gũi nhưng có chừng mực - điều đó dần tạo ra một hệ quy chiếu cảm xúc cho cộng đồng người hâm mộ.

Và vì vậy, “cống hiến” của nghệ sĩ không chỉ là việc tạo ra âm nhạc, mà còn là cách tham gia vào đời sống tinh thần của khán giả. Không phải bằng những tuyên ngôn lớn, mà bằng những ảnh hưởng nhỏ, lặp lại theo thời gian - đủ để hình thành nên những thay đổi tinh tế trong cách người trẻ nhìn nhận cảm xúc của chính mình.

Khi đặt cạnh nhau hai lớp nghĩa - cống hiến cho âm nhạc và cống hiến trong cách hiện diện với công chúng - hành trình của CONGB cho thấy một nền tảng đủ rõ để lý giải cho danh hiệu “Nghệ sĩ mới của năm”.

“Mọi người hẳn sẽ hỏi CONGB đã cống hiến được gì cho năm vừa rồi,” anh chia sẻ: “Mỗi người sẽ có một thước đo khác nhau về sự cống hiến. Với CONGB, đó là mong muốn đưa ra tất cả những gì mình có.”

Áp lực vì thế không nằm ở việc phải chứng minh một kết quả cụ thể, mà ở việc duy trì được cách làm nghề và những giá trị đã lựa chọn. Và cũng từ đó, câu hỏi về “cống hiến” không dừng lại ở những gì đã có, mà tiếp tục được trả lời bằng chính hành trình phía trước - nơi một danh hiệu không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu cho những kỳ vọng.