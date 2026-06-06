Mastercard: Kết nối và niềm tin sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế số Việt Nam

(Ngày Nay) -Thanh toán số tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo Mastercard, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi số lượng người dùng hay số lượng giao dịch, mà bởi khả năng kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán và mức độ tin cậy mà người dùng dành cho các trải nghiệm số.

Tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số, thuộc khuôn khổ chương trình Ngày Tài chính số 2026, ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard, cho rằng mục tiêu của giai đoạn tiếp theo không chỉ là tạo ra nhiều giao dịch hơn, mà là giúp việc thanh toán trở nên thuận tiện, liền mạch hơn cho mọi người, ở mọi nơi.

Thu hẹp khoảng cách kết nối trong thanh toán xuyên biên giới

Khi du lịch quốc tế và các hoạt động giao thương ngày càng phát triển, nhu cầu kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán trong nước và quốc tế cũng gia tăng nhanh chóng. Theo Mastercard, thanh toán xuyên biên giới ngày nay không chỉ đơn thuần là việc chuyển tiền mà còn là cầu nối giữa du khách với doanh nghiệp địa phương, giữa các đơn vị kinh doanh trong nước với khách hàng quốc tế và giữa Việt Nam với các cơ hội tăng trưởng toàn cầu.

Việt Nam hiện đang đón ngày càng nhiều du khách quốc tế, trong khi mạng lưới thanh toán nội địa cũng phát triển nhanh chóng với độ phủ QR ngày càng rộng. Tuy nhiên, hai xu hướng này vẫn chưa thực sự kết nối thông suốt, tạo ra những điểm nghẽn trong trải nghiệm thanh toán và làm hạn chế khả năng khai thác nguồn chi tiêu quốc tế.

Để giải quyết bài toán này, Mastercard đang triển khai Mastercard Pay Local, giải pháp kết nối các mạng lưới thanh toán quốc tế với hệ thống thanh toán nội địa. Thông qua giải pháp này, du khách quốc tế có thể sử dụng những phương thức thanh toán quen thuộc, bao gồm quét mã QR tại Việt Nam, trong khi các đơn vị chấp nhận thanh toán không cần đầu tư thêm hạ tầng mới. Theo Mastercard, việc mở rộng khả năng kết nối này không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận tốt hơn với nguồn chi tiêu quốc tế, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái thanh toán.

Khi kết nối mở rộng, niềm tin càng trở nên quan trọng

Theo ông Sharad Jain, một hệ sinh thái thanh toán kết nối sâu rộng chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với niềm tin của người dùng. Khi các trải nghiệm thanh toán ngày càng trở nên đơn giản, liền mạch và gần như “vô hình”, bảo mật không thể là một lớp bảo vệ được bổ sung sau cùng mà cần được thiết kế ngay từ nền tảng của mỗi giao dịch.

Đó là lý do Mastercard tiếp tục đầu tư vào các công nghệ bảo mật như tokenization, Payment Passkeys và các giải pháp xác thực thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Những công nghệ này giúp tăng cường khả năng bảo vệ người dùng, giảm thiểu gian lận và xác thực giao dịch theo thời gian thực mà không làm gián đoạn trải nghiệm thanh toán. Theo Mastercard, đây là một phần trong định hướng xây dựng môi trường thanh toán mà tính an toàn được thiết kế ngay từ đầu, giúp người dùng có thể giao dịch với sự an tâm cao hơn trong môi trường số.

Kết thúc phần chia sẻ, ông Sharad Jain nhận định Việt Nam đang sở hữu đầy đủ tiềm năng không chỉ để đón nhận các giải pháp thanh toán số mới mà còn góp phần định hình tương lai của ngành thanh toán trong khu vực. “Công nghệ và niềm tin cần song hành để tạo nên một hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn và bền vững cho tất cả mọi người”, ông Sharad Jain chia sẻ.