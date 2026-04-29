Chuyển đổi số (CĐS) trong quản lý vận hành tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt là FDI xanh, mô hình KCN truyền thống đang bộc lộ những giới hạn rõ rệt. Năng lực vận hành trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của mỗi KCN.

Công nghệ thông minh - Trợ thủ đắc lực cho quản lý vận hành

Trước khi triển khai các giải pháp công nghệ, KCN Quang Minh cũng đối mặt với những “điểm nghẽn” cố hữu mà nhiều KCN đang gặp phải như chi phí vận hành lớn trong khi không tối ưu được hiệu quả. Nhận thấy những bất cập trên, Công ty cổ phần dịch vụ quản lý vận hành KCN IMC (doanh nghiệp thuộc ROX Key, thành viên tập đoàn ROX Group với 30 năm theo đuổi sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn”) - đơn vị trực tiếp quản lý vận hành KCN Quang Minh đã tìm cách ứng dụng công nghệ để cải thiện tình hình. IMC đã ứng dụng giải pháp công nghệ T.SIE do Công ty công nghệ TNTech nghiên cứu và phát triển, tích hợp giữa công nghệ, hạ tầng và các dịch vụ thông minh nhằm tối ưu hóa quản lý và vận hành KCN.

Sau vài tháng triển khai, mức độ hài lòng của nhà đầu tư tại KCN Quang Minh tăng từ 86% lên 94%. Con số này mang ý nghĩa quyết định đối với một KCN trong cuộc đua thu hút FDI.

Hệ thống quản trị KCN thông minh T.SIE thực hiện giám sát và điều khiển tập trung các hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước, chiếu sáng và PCCC theo thời gian thực, tích hợp khả năng tự động cảnh báo các sự cố hoặc nguy cơ sự cố để có hành động khắc phục phòng ngừa kịp thời. Công tác an ninh và an toàn được nâng cấp toàn diện thông qua mạng lưới camera AI thông minh, hỗ trợ tự động phát hiện các hành vi vi phạm an ninh và các nguy cơ mất an toàn giao thông nội khu. Giải pháp này giúp duy trì việc giám sát liên tục, tăng cường khả năng bao quát và đảm bảo môi trường vận hành an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp.

Hiệu quả do công nghệ mang lại là chi phí vận hành được tối ưu. Đơn cử, tại KCN Quang Minh, tiềnđiện giảm từ 10–20% nhờ tối ưu vận hành hệ thống xử lý nước thải và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các hoạt động khác cũng được cải thiện đáng kể. Hiệu quả giám sát an ninh tăng 20% nhờ ứng dụng camera AI. Hệ thống quan trắc tự động sử dụng các cảm biến tại nhà máy xử lý nước thải và các điểm xả thải của doanh nghiệp luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật môi trường. Nếu có bất thường sẽ tự động báo cáo đến cơ quan chức năng hay đưa ra cảnh báo sớm và đề xuất giải pháp xử lý.

Công nghệ tái định nghĩa vai trò nhà phát triển hạ tầng KCN

Từ những hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ tại KCN Quang Minh, vai trò của vận hành cũng được nhìn nhận lại. Nếu như trước đây, doanh nghiệp chỉ thuê đất trong KCN thì nay họ cần nhiều hơn sự đồng hành của đơn vị quản lý vận hành trong vai trò tối ưu hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

ROX iPark là một trong số các nhà phát triển KCN tiên phong theo định hướng này khi hợp tác với IMC để triển khai mô hình KCN thông minh tại Quang Minh. Rất nhiều khâu được vận hành hoàn toàn tự động nhờ các cảm biến và các tính năng được cài đặt sẵn. Đằng sau hệ thống vận hành trơn tru đó là sự am hiểu đặc thù và kinh nghiệm thực tế của IMC để phân tích dữ liệu, tối ưu vận hành. Qua đó, giúp rút ngắn “lộ trình” xanh hóa, thông minh hóa của các KCN truyền thống.

Từ góc độ quản lý vận hành, có thể thấy rõ một xu hướng: công nghệ đang trở thành “át chủ bài” trong cuộc đua phát triển KCN. Ông La Hứa Vinh, đại diện Công ty IMC chia sẻ: “Trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh của KCN không còn nằm ở quỹ đất, mà nằm ở năng lực vận hành. Doanh nghiệp ngày càng có mong muốn yên tâm tập trung vào sản xuất, còn mọi vấn đề hạ tầng, môi trường, dịch vụ sẽ được quản trị một cách chuyên nghiệp và minh bạch.”

Câu chuyện của KCN Quang Minh cho thấy rõ bức tranh tương lai của KCN không nằm ở việc mở rộng diện tích, mà nằm ở khả năng tích hợp công nghệ, dữ liệu và dịch vụ để tạo ra một hệ sinh thái vận hành thông minh. Và trong cuộc đua đó, những đơn vị đi trước với tư duy vận hành mới và chiến lược công nghệ rõ ràng sẽ là những người định hình thị trường.

Với những hiệu quả đã được chứng minh tại KCN Quang Minh, IMC cho biết hiện đang tư vấn cho 06 KCN truyền thống chuyển đổi theo hướng sinh thái và 04 KCN mới theo tiêu chí KCN sinh thái thuộc Tập đoàn ROX.