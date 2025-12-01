Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng

(Ngày Nay) -Năm nay, Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật của hệ thống Meliá tại châu Á, mang đến cho du khách một mùa lễ hội rực rỡ và đáng nhớ.

Meliá Hotels International chính thức khởi động mùa lễ hội bằng chuỗi sự kiện và hoạt động ẩm thực – giải trí được tổ chức đồng loạt tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn trên khắp Việt Nam.

Tại Meliá Hồ Tràm Beach Resort, mùa lễ hội mở màn từ ngày 6/12 với lễ thắp sáng cây thông Noel, âm nhạc Giáng sinh và các tiết mục biểu diễn nhạc sống mang đậm không khí mùa lễ hội. Trong suốt tháng 12, khu nghỉ dưỡng duy trì chuỗi hoạt động đặc trưng như trang trí bánh quy, gặp gỡ Ông già Noel hay xem phim dưới trời đầy sao. Đêm Giáng sinh được đánh dấu bằng tiệc Lobster Night, trong khi thời khắc chuyển giao năm mới tại Hồ Tràm trở nên sống động với tiệc BBQ Gala Dinner bên biển, âm nhạc DJ và màn múa lửa rực rỡ.

Tại miền Trung, du khách có thể trải nghiệm một mùa lễ hội vừa sôi động vừa tinh tế với những bữa tiệc hải sản phong phú ở Đà Nẵng, kỳ nghỉ dưỡng sang trọng tại Nha Trang và không gian ẩm thực – nghệ thuật đậm chất cố đô ở Huế.

Tại Villa Le Corail Nha Trang, không khí lễ hội mang sắc thái lãng mạn qua chương trình “A Moment of Miracles”, kết hợp tiệc tối mùa lễ hội dành cho hai người, cocktail trước bữa tối và liệu trình spa 90 phút. Với giá phòng Coastal Suite từ 13.450.000VNĐ/đêm (tối thiểu hai đêm), đây là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ ấm áp và riêng tư bên bờ biển Nha Trang.

Bên cạnh đó, Meliá Vinpearl Đà Nẵng chào đón mùa lễ hội bằng buffet Christmas Eve phong phú với gà tây nướng, tôm hùm và hải sản cao cấp. Chuỗi sự kiện Christmas Chocolate Series và chương trình Countdown in The Moss với champagne, DJ và pháo hoa góp phần tạo nên một đêm hội náo nhiệt cho du khách.

Trong khi đó, Meliá Vinpearl Huế mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và tinh tế hơn với tiệc trà Festive High Tea tại Zenith Sky Bar và thực đơn lễ hội 6 món tại nhà hàng Alma. Khung cảnh toàn thành phố từ trên cao kết hợp cùng ẩm thực đặc sắc khiến mùa lễ hội tại cố đô trở nên trọn vẹn.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, Khách sạn Sol by Meliá Phu Quoc thổi bừng không khí lễ hội tại đảo ngọc với chương trình “Tropical Sparkle”, mở đầu bằng lễ thắp sáng cây thông vào ngày 12/12 và tiếp nối với những bữa tiệc bãi biển, biểu diễn nhạc sống, hoạt động cùng Santa và vô số trải nghiệm dành cho cả gia đình. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực mùa lễ hội tại nhà hàng Ola Beach Club và The Kitchen, trước khi cùng nhau nhảy chân trần và hòa mình vào bữa tiệc đếm ngược sôi động trên bãi biển với DJ, múa lửa và pháo hoa chào đón năm 2026.

Dành cho những ai tìm kiếm một trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thủ đô, Meliá Hà Nội mang đến chương trình Moment of Gorgeous New Year’s Eve với buffet hải sản và đồ nướng tại nhà hàng Mosaico, tiếp nối với âm nhạc, cocktail và khoảnh khắc nâng ly chúc mừng năm mới tại Garbo Gastro Bar - một trong những không gian đón năm mới sang trọng và rực rỡ nhất giữa lòng Hà Nội.

Không khí lễ hội trên toàn châu Á

Ngoài Việt Nam, các khách sạn Meliá tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng hòa chung tinh thần mùa lễ hội với những sự kiện mang dấu ấn riêng của từng điểm đến.

Tại Thái Lan, các khách sạn của Meliá mang đến bức tranh lễ hội đa sắc màu trải dài từ biển đến đô thị. Ở Pattaya, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ năm mới NYE Sparkling Staycation với các lựa chọn phòng nghỉ và tiệc buffet Giao Thừa bên bờ biển. Không khí rộn ràng tiếp tục tại Koh Samui với lễ thắp sáng cây thông, buffet Giáng sinh, hoạt động gặp gỡ Santa và dạ tiệc “Tiki Glam” đêm Giao Thừa với múa lửa và pháo hoa.

Meliá Phuket Mai Khao mang đến nhịp lễ hội thư thái hơn với cocktail, tiệc trà chiều và những set DJ bên biển kéo dài sang ngày đầu năm. Ở miền Bắc, Meliá Chiang Mai ghi dấu với tiệc trà chiều, buffet Đêm Giáng Sinh và dạ tiệc New Year’s Eve Symphony Buffet. Tại Bangkok, INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit mang đến bữa tối phong cách tapas và tiệc countdown trên sân thượng, nơi DJ và pháo hoa thắp sáng khoảnh khắc chào năm 2026.

Tại Indonesia, Meliá Purosani Yogyakarta mang đến một đêm Giao Thừa sôi động với đại tiệc “Glow Storm Dilonner” tại nhà hàng Syndeo mang phong cách neon ấn tượng, cùng ban nhạc sống, màn trình diễn thời trang, phần trình diễn ẩm thực phân tử và nhiều phần quà hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm trọn vẹn mọi giác quan.

Không khí rộn ràng tiếp tục bùng nổ tại Skydeck Rooftop Pool & Bar với “Flash Feast Countdown Party”, nơi du khách hòa mình vào các bản nhạc của DJ dưới bầu trời đêm, thưởng thức pháo hoa và nâng ly chào năm 2026 theo phong cách đặc trưng của Yogyakarta.

Tại Malaysia, Meliá Kuala Lumpur thổi bừng không khí lễ hội với loạt trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Du khách có thể thưởng tiệc Buffet Đêm Giáng Sinh tại The Kitchen @ Meliá vào ngày 24/12, với thực đơn phong phú kết hợp ẩm thực địa phương và quốc tế, sau đó tiếp tục thư giãn với ly cocktail trên rooftop Terrace tầng 18 cùng các gói đồ uống được tuyển chọn.