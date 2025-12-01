Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Năm nay, Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật của hệ thống Meliá tại châu Á, mang đến cho du khách một mùa lễ hội rực rỡ và đáng nhớ.
Khách sạn Sol by Meliá Phu Quoc thổi bừng không khí lễ hội tại đảo ngọc với chương trình “Tropical Sparkle”.
Khách sạn Sol by Meliá Phu Quoc thổi bừng không khí lễ hội tại đảo ngọc với chương trình “Tropical Sparkle”.

Meliá Hotels International chính thức khởi động mùa lễ hội bằng chuỗi sự kiện và hoạt động ẩm thực – giải trí được tổ chức đồng loạt tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn trên khắp Việt Nam.

Tại Meliá Hồ Tràm Beach Resort, mùa lễ hội mở màn từ ngày 6/12 với lễ thắp sáng cây thông Noel, âm nhạc Giáng sinh và các tiết mục biểu diễn nhạc sống mang đậm không khí mùa lễ hội. Trong suốt tháng 12, khu nghỉ dưỡng duy trì chuỗi hoạt động đặc trưng như trang trí bánh quy, gặp gỡ Ông già Noel hay xem phim dưới trời đầy sao. Đêm Giáng sinh được đánh dấu bằng tiệc Lobster Night, trong khi thời khắc chuyển giao năm mới tại Hồ Tràm trở nên sống động với tiệc BBQ Gala Dinner bên biển, âm nhạc DJ và màn múa lửa rực rỡ.

Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng ảnh 1

Tại Meliá Hồ Tràm Beach Resort, mùa lễ hội chính thức mở màn từ ngày 6_12 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tại miền Trung, du khách có thể trải nghiệm một mùa lễ hội vừa sôi động vừa tinh tế với những bữa tiệc hải sản phong phú ở Đà Nẵng, kỳ nghỉ dưỡng sang trọng tại Nha Trang và không gian ẩm thực – nghệ thuật đậm chất cố đô ở Huế.

Tại Villa Le Corail Nha Trang, không khí lễ hội mang sắc thái lãng mạn qua chương trình “A Moment of Miracles”, kết hợp tiệc tối mùa lễ hội dành cho hai người, cocktail trước bữa tối và liệu trình spa 90 phút. Với giá phòng Coastal Suite từ 13.450.000VNĐ/đêm (tối thiểu hai đêm), đây là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ ấm áp và riêng tư bên bờ biển Nha Trang.

Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng ảnh 2
Tại Villa Le Corail Nha Trang, không khí lễ hội mang sắc thái lãng mạn và riêng tư bên bờ biển Nha Trang.

Bên cạnh đó, Meliá Vinpearl Đà Nẵng chào đón mùa lễ hội bằng buffet Christmas Eve phong phú với gà tây nướng, tôm hùm và hải sản cao cấp. Chuỗi sự kiện Christmas Chocolate Series và chương trình Countdown in The Moss với champagne, DJ và pháo hoa góp phần tạo nên một đêm hội náo nhiệt cho du khách.

Trong khi đó, Meliá Vinpearl Huế mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và tinh tế hơn với tiệc trà Festive High Tea tại Zenith Sky Bar và thực đơn lễ hội 6 món tại nhà hàng Alma. Khung cảnh toàn thành phố từ trên cao kết hợp cùng ẩm thực đặc sắc khiến mùa lễ hội tại cố đô trở nên trọn vẹn.

Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng ảnh 3
Meliá Vinpearl Huế mang đến trải nghiệm cuối năm nhẹ nhàng và tinh tế với khung cảnh ngắm trọn thành phố từ trên cao.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, Khách sạn Sol by Meliá Phu Quoc thổi bừng không khí lễ hội tại đảo ngọc với chương trình “Tropical Sparkle”, mở đầu bằng lễ thắp sáng cây thông vào ngày 12/12 và tiếp nối với những bữa tiệc bãi biển, biểu diễn nhạc sống, hoạt động cùng Santa và vô số trải nghiệm dành cho cả gia đình. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực mùa lễ hội tại nhà hàng Ola Beach Club và The Kitchen, trước khi cùng nhau nhảy chân trần và hòa mình vào bữa tiệc đếm ngược sôi động trên bãi biển với DJ, múa lửa và pháo hoa chào đón năm 2026.

Dành cho những ai tìm kiếm một trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thủ đô, Meliá Hà Nội mang đến chương trình Moment of Gorgeous New Year’s Eve với buffet hải sản và đồ nướng tại nhà hàng Mosaico, tiếp nối với âm nhạc, cocktail và khoảnh khắc nâng ly chúc mừng năm mới tại Garbo Gastro Bar - một trong những không gian đón năm mới sang trọng và rực rỡ nhất giữa lòng Hà Nội.

Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội với những bữa tiệc đặc sắc và không khí biển rộn ràng ảnh 4
Trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thủ đô với Melia Hà Nội.

Không khí lễ hội trên toàn châu Á

Ngoài Việt Nam, các khách sạn Meliá tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng hòa chung tinh thần mùa lễ hội với những sự kiện mang dấu ấn riêng của từng điểm đến.

Tại Thái Lan, các khách sạn của Meliá mang đến bức tranh lễ hội đa sắc màu trải dài từ biển đến đô thị. Ở Pattaya, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ năm mới NYE Sparkling Staycation với các lựa chọn phòng nghỉ và tiệc buffet Giao Thừa bên bờ biển. Không khí rộn ràng tiếp tục tại Koh Samui với lễ thắp sáng cây thông, buffet Giáng sinh, hoạt động gặp gỡ Santa và dạ tiệc “Tiki Glam” đêm Giao Thừa với múa lửa và pháo hoa.

Meliá Phuket Mai Khao mang đến nhịp lễ hội thư thái hơn với cocktail, tiệc trà chiều và những set DJ bên biển kéo dài sang ngày đầu năm. Ở miền Bắc, Meliá Chiang Mai ghi dấu với tiệc trà chiều, buffet Đêm Giáng Sinh và dạ tiệc New Year’s Eve Symphony Buffet. Tại Bangkok, INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit mang đến bữa tối phong cách tapas và tiệc countdown trên sân thượng, nơi DJ và pháo hoa thắp sáng khoảnh khắc chào năm 2026.

Tại Indonesia, Meliá Purosani Yogyakarta mang đến một đêm Giao Thừa sôi động với đại tiệc “Glow Storm Dilonner” tại nhà hàng Syndeo mang phong cách neon ấn tượng, cùng ban nhạc sống, màn trình diễn thời trang, phần trình diễn ẩm thực phân tử và nhiều phần quà hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm trọn vẹn mọi giác quan.

Không khí rộn ràng tiếp tục bùng nổ tại Skydeck Rooftop Pool & Bar với “Flash Feast Countdown Party”, nơi du khách hòa mình vào các bản nhạc của DJ dưới bầu trời đêm, thưởng thức pháo hoa và nâng ly chào năm 2026 theo phong cách đặc trưng của Yogyakarta.

Tại Malaysia, Meliá Kuala Lumpur thổi bừng không khí lễ hội với loạt trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Du khách có thể thưởng tiệc Buffet Đêm Giáng Sinh tại The Kitchen @ Meliá vào ngày 24/12, với thực đơn phong phú kết hợp ẩm thực địa phương và quốc tế, sau đó tiếp tục thư giãn với ly cocktail trên rooftop Terrace tầng 18 cùng các gói đồ uống được tuyển chọn.

Hà An
Meliá Hotels International Meliá Hồ Tràm Beach Resort Sol by Meliá Phu Quoc Meliá Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
(Ngày Nay) - Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.
Buổi tọa đàm và giới thiệu sách “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã bị hoãn lại dù nhóm tác giả và nhà phát hành
Đề xuất quy trình xử lý khiếu nại học thuật - Kỳ 1: Bài học từ tranh cãi về lịch sử trường Mỹ thuật Đông Dương
(Ngày Nay) – Phản hồi của TS Phạm Long và TS Trần Hậu Yên Thế sau khiếu nại về cuốn “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã mở ra những bàn luận vượt khỏi phạm vi sử học nghệ thuật. Việc dừng phát hành, hủy buổi giới thiệu chỉ vài giờ trước sự kiện không chỉ gây thiệt hại cho tác giả và đơn vị xuất bản, mà còn tạo tiền lệ xấu cho các ấn phẩm tương lai, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nơi xuất bản được coi như một cấu phần quan trọng.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.