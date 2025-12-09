Khám phá Pác Ngòi - bản Tày nguyên sơ giữa miền sinh thái hồ Ba Bể

(Ngày Nay) - Bản nhỏ nằm nép mình ven triền núi, nơi những ngôi nhà sàn cổ lợp mái ngói âm dương, mái lá cọ xếp tầng đều đặn, tạo nên khung cảnh dung dị mà khó thể tìm thấy ở những nơi đã đô thị hóa.

Nằm bên hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn và nổi tiếng bậc nhất miền Bắc, bản Pác Ngòi từ lâu đã trở thành điểm đến đặc sắc đối với du khách yêu thích văn hóa bản địa và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên vùng Việt Bắc.

Sau khi được sáp nhập vào hệ thống phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên, Pác Ngòi ngày càng được chú trọng đầu tư và định hướng trở thành “viên ngọc sáng” trong không gian du lịch sinh thái, văn hóa của khu vực Đông Bắc.

Không gian văn hóa Tày sống động và nguyên bản

Đặt chân đến Pác Ngòi, du khách có cảm giác như bước vào một bảo tàng sống về văn hóa dân tộc Tày. Bản nhỏ nằm nép mình ven triền núi, nơi những ngôi nhà sàn cổ lợp mái ngói âm dương, mái lá cọ xếp tầng đều đặn, tạo nên khung cảnh dung dị mà khó thể tìm thấy ở những nơi đã đô thị hóa. Từng nếp nhà, vật dụng sinh hoạt và lối sống thường nhật của người dân đều được gìn giữ gần như vẹn nguyên, từ khung dệt thổ cẩm, cối giã gạo, đến những chiếc gùi mây tre được sử dụng hàng ngày.

Các gia đình trong bản vận hành mô hình homestay theo hướng đậm chất bản địa nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cần thiết cho du khách. Sống cùng chủ nhà người Tày, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động đời sống thường nhật: kéo lưới, câu cá trên hồ, thu hoạch rau rừng, học giã bánh dày, theo chân chủ nhà vào rừng hái măng hoặc tham gia Lễ hội Lồng Tồng - một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Tày, nếu đến đúng mùa.

Khi đêm xuống, bếp lửa giữa nhà sàn bập bùng ánh đỏ, mọi người cùng quây quần trò chuyện, thưởng thức tiếng đàn tính và điệu hát then ngân vang theo gió núi. Du khách được nghe kể những câu chuyện huyền thoại về hồ Ba Bể, về núi rừng Việt Bắc qua lời kể mộc mạc của người dân trong bản. Bữa cơm tối với cá hồ Ba Bể nướng than hồng, măng rừng luộc, xôi ngũ sắc và chén rượu ngô thơm nồng chính là cách người dân địa phương gửi gắm sự hiếu khách và tấm lòng chân tình.

Cảnh sắc hồ-núi-bản làng tạo sức hút khác biệt

Pác Ngòi sở hữu cảnh quan mà không nhiều bản làng ở trung du-miền núi phía Bắc có được, đó là sự hòa quyện hài hòa giữa mặt hồ phẳng lặng, núi đá vôi sừng sững và nếp nhà sàn truyền thống. Mặt hồ Ba Bể mênh mông soi bóng những cánh rừng nguyên sinh, những dãy núi trùng điệp và cả cuộc sống bình yên của người dân trong bản. Khung cảnh này mang lại cảm giác khoáng đạt, thư thái cho bất kỳ ai đặt chân tới.

Buổi sáng ở Pác Ngòi, sương sớm nhẹ như tơ phủ lên mặt hồ trong vắt. Ánh nắng ban mai phản chiếu trên mặt nước, tạo thành thứ ánh sáng lung linh đặc trưng, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách chèo thuyền độc mộc hoặc kayak men theo bờ hồ, len lỏi giữa những thung núi, khám phá Ao Tiên hay Động Puông - những điểm tham quan nổi tiếng nằm ngay gần bản.

Đến chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên mặt nước, từng mái chèo khua nhè nhẹ tạo nên những vòng nước lăn tăn, để lại cảm giác thanh thản hiếm gặp. Dạo bước trên lối mòn quanh bản, nghe tiếng gió lùa qua rừng tre, cảm nhận mùi cỏ cây sau mưa… tất cả tạo nên cảm giác bình yên đặc biệt, khiến Pác Ngòi trở thành điểm đến “trị liệu tinh thần” cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống vội vã nơi phố thị.

Vai trò chiến lược trong phát triển du lịch Thái Nguyên

Trong cấu trúc không gian du lịch mới của tỉnh Thái Nguyên, Pác Ngòi được xem như điểm kết nối quan trọng giữa hồ Ba Bể và hệ sinh thái du lịch của tỉnh. Việc phát triển bản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa Tày không chỉ giúp hoàn thiện sản phẩm du lịch cộng đồng mà còn mở ra nhiều cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Pác Ngòi là minh chứng rõ ràng cho mô hình du lịch cộng đồng kết hợp hài hoà giữa giữ gìn bản sắc và thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội hiện đại. Việc phát triển du lịch có định hướng đã giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống mà vẫn không đánh mất những giá trị văn hóa đặc trưng của bản.

Trong bối cảnh Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, các điểm đến như Pác Ngòi đóng vai trò hết sức quan trọng. Bản không chỉ thu hút du khách trong nước và quốc tế mà còn tạo ra hình ảnh thân thiện, mộc mạc và giàu bản sắc cho du lịch địa phương.

Với cảnh quan thiên nhiên khác biệt, văn hóa Tày giàu chiều sâu và không khí bản làng yên bình, Pác Ngòi xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá vùng Đông Bắc. Mỗi trải nghiệm tại đây đều chạm đến cảm xúc - từ những bữa cơm giản dị, tiếng hát then sâu lắng đến khoảnh khắc thả hồn theo mặt hồ phẳng lặng. Pác Ngòi không chỉ là nơi để tham quan, mà còn là điểm dừng chân để lắng lại, để hiểu hơn về đời sống cộng đồng và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Việt Bắc.