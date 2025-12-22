Phú Quốc – “địa chỉ lịch sử” của du lịch Việt Nam

(Ngày Nay) - Việc đảo Ngọc là nơi đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu vào năm 2016 và vị khách quốc tế thứ 20 triệu vào năm 2025 không chỉ là những con số mang ý nghĩa kỷ niệm, mà phản ánh một kết quả tất yếu của quá trình phát triển liên tục về hạ tầng, sản phẩm và năng lực đón tiếp.

Nhìn lại lịch sử, từ 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, thể hiện tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong khu vực. Trong cùng giai đoạn, Thái Lan chỉ tăng khoảng 19% và Singapore tăng khoảng 8% (dù có quy mô khách lớn hơn). Điều này cho thấy Việt Nam đang dịch chuyển từ vị thế “điểm đến đang lên” sang một trung tâm du lịch mới của khu vực, với tốc độ tăng trưởng vượt trội và dư địa mở rộng thị trường quốc tế rõ rệt.

Trong quá trình phát triển “thần tốc” này, Phú Quốc nổi bật như một điểm đến tiêu biểu, khi những dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam đều được lựa chọn ghi dấu tại đảo Ngọc, cho thấy vị thế đặc biệt của điểm đến này với ngành du lịch Việt Nam.

Năm 2016, khi Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu, Phú Quốc được xem là hình ảnh đại diện cho một giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam: từ điểm đến thiên nhiên thuần túy sang du lịch nghỉ dưỡng có đầu tư bài bản, bắt đầu hướng tới thị trường quốc tế.

Năm 2025, Phú Quốc nổi lên như một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất cả nước, đóng vai trò điểm đến tiên phong và động lực quan trọng cho thị trường khách quốc tế. Việc thí điểm chính sách miễn thị thực cho toàn bộ du khách quốc tế với thời hạn lưu trú lên tới 30 ngày đã tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét cho đảo Ngọc so với nhiều điểm đến trong khu vực, đồng thời góp phần thu hút dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày, chi tiêu cao.

Trong giai đoạn 2023–2025, Phú Quốc liên tục nằm trong nhóm điểm đến biển đảo được tìm kiếm nhiều nhất châu Á trên các nền tảng du lịch quốc tế, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới về điểm đến nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo và trải nghiệm cao cấp. Truyền thông quốc tế không chỉ ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên của đảo Ngọc, mà còn nhấn mạnh sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị du lịch và chất lượng dịch vụ.

Một trong những điều khiến truyền thông quốc tế thán phục nhất về Phú Quốc chính là những sản phẩm, dịch vụ du lịch không đâu có. Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm được CNN, Lonely Planet là trải nghiệm bắt buộc phải thử đối với bất kỳ du khách nào. Thị trấn Hoàng Hôn với chợ đêm và những con dốc được các chuyên gia du lịch của Expedia gợi ý cho toàn bộ du khách trên thế giới. Travel Leisure “trầm trồ” với hai màn bắn pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn trên đảo, cũng như ca ngợi show diễn Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness.

Phú Quốc cũng là nơi có những công trình biểu tượng như Cầu Hôn – cây cầu “không chạm” duy nhất trên thế giới từng được CNN ngưỡng mộ ngay khi vừa ra mắt… Không chỉ thế, hòn đảo ngày càng được biết đến như một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng khi chứng kiến sự đổ bộ của các thương hiệu khách sạn toàn cầu. Kể từ khi JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay khai trương vào năm 2018, đảo Ngọc đã chính thức bước sang kỷ nguyên mới – điểm đến của nghỉ dưỡng 5 sao với các thương hiệu như Hilton, Accor, Rosewood, Marriott International…

Nhận định về sự tăng trưởng của du lịch Phú Quốc, ông Hồ Anh Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong thời gian vừa qua, du lịch Phú Quốc đã có sự phục hồi và tăng trưởng hết sức ấn tượng, và điều này hứa hẹn sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới”.

Ông Phong cũng cho biết mặc dù đã đón lượng khách quốc tế rất đông đảo, không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng hóa thị trường nguồn khách, cũng như chất lượng khách và mức chi tiêu của khách ngày càng nâng cao, Phú Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển và còn tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết. “Với sự liên kết và định hướng phát triển du lịch như hiện nay, chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của du lịch và kinh tế đất nước”, ông Phong khẳng định.

Từ dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu năm 2016 đến mốc 20 triệu năm 2025, Phú Quốc đã vượt ra khỏi vai trò một điểm đến du lịch đơn thuần để trở thành biểu tượng cho năng lực phát triển, hội nhập và tổ chức của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai các sự kiện đối ngoại và kinh tế quốc tế quan trọng, đặc biệt là APEC 2027, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò điểm đến tiên phong, không chỉ phục vụ tăng trưởng du lịch mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập sâu và đủ năng lực tổ chức các sự kiện tầm khu vực, quốc tế.