Hà Nội kết nối du lịch để thúc đẩy tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế năm 2025 tiếp tục đan xen giữa cơ hội và thách thức, ngành Du lịch Thủ đô vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vai trò trung tâm kết nối và động lực lan tỏa cho du lịch cả nước.

Đặc biệt, chiến lược đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác liên tỉnh, liên vùng đang trở thành trụ cột quan trọng giúp Hà Nội vừa làm mới sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Phát huy vai trò trung tâm kết nối

Ước tính, năm 2025, Hà Nội đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, tăng 22,76% (chiếm khoảng 37% tổng lượng khách quốc tế của cả nước); khách nội địa đạt trên 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Những con số này cho thấy du lịch Thủ đô tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phục hồi và tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, trên nền tảng kết quả đạt được, ngành Du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2026 thu hút trên 35,8 triệu lượt khách, trong đó có hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 160 nghìn tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội xác định liên kết vùng là một trong những giải pháp then chốt, giúp mở rộng không gian phát triển du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn tới, Hà Nội tập trung phát huy vai trò là trung tâm kết nối của các trục, tam giác du lịch quan trọng như Hà Nội-Quảng Ninh-Ninh Bình, Hà Nội-Lào Cai-Tuyên Quang, Hà Nội-Bắc Ninh-Hưng Yên, đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương khu vực phía Bắc, duyên hải Bắc Bộ, miền Trung-Tây Nguyên và khu vực Tây Nam Bộ.

Tại diễn đàn “Hiện thực hóa giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Thủ đô Hà Nội" sáng 17/12, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu nhấn mạnh, liên kết du lịch cần được triển khai thực chất hơn nữa giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Liên kết không chỉ dừng ở ký kết hợp tác, mà phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, sản phẩm và hoạt động chung, với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư.

Việc hình thành các tour, tuyến kết nối hấp dẫn, phối hợp quảng bá, trao đổi nguồn khách, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp cho du lịch Việt Nam.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch với các địa phương trên cả nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch vùng, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho chính Thủ đô.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chương trình xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với miền Tây Nam Bộ được tổ chức tại Vĩnh Long và Đồng Tháp vào đầu tháng 11 vừa qua.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, hoạt động này khẳng định quyết tâm của Hà Nội và các địa phương miền Tây trong việc tăng cường liên kết, đóng góp vào thành quả chung của ngành du lịch cả nước.

Tuy nhiên, để hoạt động xúc tiến, liên kết du lịch này đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tăng cường hợp tác với miền Tây trong việc xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo, đa dạng, có sức hấp dẫn cao, gắn kết các điểm đến theo từng chủ đề như liên kết thiên nhiên - trải nghiệm, liên kết ẩm thực - mua sắm, liên kết làng nghề - du lịch đường sông…; hỗ trợ các tỉnh miền Tây về Thủ đô tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đào tạo nhân lực.

Sau nhiều năm triển khai xúc tiến và khảo sát, liên kết du lịch giữa Hà Nội và các địa phương, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ đã mang lại những kết quả tích cực.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng sản phẩm kết nối, đưa khách trong và ngoài nước đến miền Tây; lượng khách từ các phía Nam ra Hà Nội và miền Bắc du lịch ngày càng tăng.

Không gian phát triển mới cho du lịch

Hà Nội tiếp tục mở rộng liên kết với các tỉnh Tây Bắc, miền Trung – Tây Nguyên nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tiêu biểu là chương trình khảo sát xây dựng tour Hà Nội-Lai Châu được tổ chức mới đây, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành inbound (du lịch nội nhập) uy tín của Thủ đô.

Khảo sát các điểm đến như Cổng trời Ô Quy Hồ, cầu kính Rồng Mây, động Pu Sam Cáp và các bản du lịch cộng đồng, các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng hình thành những sản phẩm du lịch mới dành cho khách quốc tế.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc Hà Nội giữ vai trò đầu mối đón khách, điều phối tour kết hợp với lợi thế cảnh quan, bản sắc văn hóa của Lai Châu sẽ tạo nên các sản phẩm đặc thù, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, sinh thái và bền vững.

Về phía địa phương, lãnh đạo ngành Du lịch Lai Châu khẳng định, liên kết với Hà Nội sẽ tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút khách và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch của cả nước, Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc dẫn dắt, kết nối và lan tỏa giá trị phát triển du lịch.

Ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục tiên phong trong xây dựng sản phẩm mới, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, gắn phát triển du lịch với tăng trưởng xanh và bền vững.

Trong các chương trình xúc tiến gần đây, Hà Nội đã giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới với những trải nghiệm độc đáo, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ bản sắc và sáng tạo hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đây không chỉ là nỗ lực làm mới hình ảnh điểm đến Thủ đô mà còn là thông điệp Hà Nội muốn chia sẻ với các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch.

Tại diễn đàn “Hiện thực hóa giải pháp tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Thủ đô Hà Nội” ngày 17/12, Hà Nội và Quảng Ninh-Bắc Ninh-Ninh Bình-Lào Cai-Tuyên Quang đã ký kết hợp tác tuyến du lịch inbound.

Việc Hà Nội ký kết hợp tác các tuyến du lịch sẽ làm phong phú trải nghiệm cho du khách, tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển du lịch liên kết, tạo sức bật cho ngành du lịch Thủ đô và cả nước.

Có thể khẳng định, chiến lược kết nối du lịch đang mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội và các địa phương. Khi liên kết được triển khai đồng bộ, thực chất và bền vững, du lịch không chỉ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.