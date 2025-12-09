Du lịch Việt Nam đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế

(Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua mốc 18 triệu lượt khách của cả năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19.

Tính riêng tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng 10/2025 và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ ba kể từ đầu năm nay, sau tháng 1 và tháng 3 với mức trên 2 triệu lượt.

Đáng chú ý, tháng 11/2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ các thị trường Bắc Mỹ. Lượng khách đến từ Hoa Kỳ tăng 30,5%, Canada tăng 55,9% so với tháng trước.

Thị trường châu Âu cũng tăng trưởng nổi bật (tăng 51,2% so với tháng 10). Nhiều quốc gia đạt mức tăng cao gồm: Nga tăng 37%, Anh (+31,8%), Pháp (+46,7%), Đức (+51,4%), Italia (+88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%), Séc (+148,8%), Ba Lan (+255,6%)… Đà tăng trưởng mạnh của các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 phản ánh xu hướng gia tăng lượng khách từ các thị trường xa đến Việt Nam vào giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm.

Tính trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón 19,15 triệu lượt khách quốc tế, lần đầu tiên vượt mốc 18 triệu lượt của năm 2019. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong bối cảnh ngành du lịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương phục hồi khoảng 90% so với giai đoạn trước dịch COVID-19, Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ phục hồi cao nhất thế giới, cùng với Nhật Bản.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 11 tháng năm 2025 ước đạt 767.000 tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024. Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý so với cùng kỳ gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,3%; Đà Nẵng +15,8%; Hà Nội +13,4%; Cần Thơ +12,2%; Hải Phòng+11,6%.

Từ đầu năm 2025, nhiều địa phương chủ động triển khai các chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa sản phẩm. Kết quả, doanh thu du lịch lữ hành trong 11 tháng ước đạt 85.400 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Hà Nội tăng 23,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,3%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 14,1%; và Đà Nẵng tăng 13,2%.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt (chiếm 25,0%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt trên 3,9 triệu lượt (chiếm 20,6%). Tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Nga; Malaysia và Australia.

Về động lực tăng trưởng, trong 11 tháng đầu năm 2025, thị trường Trung Quốc tăng mạnh 43,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng tốt (+15,0% và +8,4%). Thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ (-4,6%). Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng cao, trong đó có Philippines (+84,0%), Campuchia (+48,5%), Lào (+30,5%); Malaysia (+15,7%), Indonesia (+13,8%), Singapore (12,9%), Thái Lan (+10,0%). Thị trường Ấn Độ đạt mức tăng cao 47,2%.

Các thị trường ở Châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt, cho thấy hiệu quả của chính sách miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có: Anh (+20,7%), Pháp (+21,4%), Đức (+16,6%), Italia, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan, Thụy Sỹ và Séc. Kết quả ấn tượng này nhờ vào chính sách visa thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt, lượng khách Nga đạt 593.000 lượt, tăng 190,9% so với cùng kỳ năm 2024. Nga tiếp tục khẳng định vị trí là thị trường lớn nhất của Việt Nam ở Châu Âu và cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Châu Âu.