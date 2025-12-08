Báo Anh: “Sự vào cuộc của Sun Group sẽ giúp Phú Quốc thay đổi cuộc chơi”

(Ngày Nay) - The Sun - một trong những tờ báo có nhiều độc giả nhất nước Anh, “choáng ngợp” trước nhu cầu bay tới Phú Quốc ngày càng tăng của khách quốc tế, nhận định hòn đảo sẽ mau chóng vượt Bali và Phuket.

Mới đây, The Sun - một trong những tờ báo có lượng độc giả hàng ngày lớn nhất nước Anh, đã dành riêng một bài viết để nói về Phú Quốc. Alice Penwill - tác giả bài viết, nhận định Phú Quốc vẫn còn đang mới lạ trên bản đồ du lịch thế giới, song đang chứng kiến làn sóng khách quốc tế tăng trưởng một cách “choáng ngợp”.

Tờ báo nhiều người đọc hàng đầu nước Anh chỉ ra vẻ đẹp tự nhiên chính là lý do khiến Phú Quốc hút khách quốc tế. The Sun ca ngợi vẻ đẹp của Phú Quốc, nhận định hòn đảo được mệnh danh là “Đảo Ngọc” do diện mạo tuyệt đẹp và những bãi biển cát trắng mịn, bên cạnh lịch sử nuôi cấy ngọc trai lâu đời. Không chỉ thế, The Sun cũng gợi ý du khách trải nghiệm những điều không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới như đi cáp treo 3 dây dài nhất đạt kỷ lục Guinness tới đảo Hòn Thơm để ngắm toàn cảnh biển trời phía Nam đảo Phú Quốc.

“Hòn đảo này vốn được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên từ lâu, song việc mở rộng sân bay và việc một hãng hàng không mang tên hòn đảo mới ra mắt sẽ biến điểm đến này thành “thiên đường mới” của du khách quốc tế”, The Sun nhận định.

Nhật báo của Anh cũng chỉ rõ khó khăn lớn nhất khiến khách đến từ Anh và các quốc gia Châu Âu có thể đến Phú Quốc là do chưa có đường bay thẳng, khiến vé máy bay trở nên đắt đỏ, song chi phí lưu trú và ăn uống hợp lý chính là lý do khiến hòn đảo này xứng đáng để bay tới qua nhiều chặng quá cảnh. “Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Sun Group trong việc ra mắt hãng hàng không mới và mở rộng sân bay sẽ giúp Phú Quốc thay đổi cuộc chơi”, The Sun nhận định về tương lai của Phú Quốc.

Nhu cầu bay đến Phú Quốc ngày càng tăng cao khi trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón gần 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm. Hiện tại, sân bay đang trong quá trình mở rộng nhằm tăng công suất lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay. Đến năm 2050, dự kiến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đón khoảng 50 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Ngoài The Sun, mới đây, trang tin Express của Anh cũng dành những lời khen “có cánh” cho Phú Quốc, cho rằng hòn đảo là lựa chọn lý tưởng tại Đông Nam Á, thay vì Thái Lan đã quá quen thuộc với du khách. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Express cũng đánh giá sức hấp dẫn của Phú Quốc đến từ những trải nghiệm đặc biệt. Vừa có những trải nghiệm văn hóa địa phương, vừa có những trải nghiệm có 1-0-2 trên thế giới với mức giá hợp lý là những yếu tố khiến khách du lịch Anh Quốc nên lựa chọn Phú Quốc.

Với việc liên tiếp được xuất hiện trên các tờ báo danh giá của thế giới và qua những con số tăng trưởng lượt khách ngoạn mục, Phú Quốc đang dần rút ngắn khoảng cách, thậm chí sẽ mau chóng vượt các hòn đảo nổi tiếng khác trong khu vực như Bali hay Phuket, sẵn sàng trở thành “thiên đường mới”- như tờ The Sun đã nhận định.