Meta ghi nhận lợi nhuận hàng quý tăng hơn gấp đôi

(Ngày Nay) - Ngày 25/10, Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, thông báo lợi nhuận hàng quý của công ty này đã tăng hơn gấp đôi so với con số của năm ngoái, lên 11,6 tỷ USD nhờ doanh thu tăng.

Theo Meta, doanh thu của công ty này trong quý III/2023 đạt 34 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg nhấn mạnh công ty đã hoạt động hiệu quả trong quý vừa qua. Theo đó, số người dùng Facebook hằng tháng đã tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 lên 3,05 tỷ người trong khi số người sử dụng loạt ứng dụng của công ty này hằng tháng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,96 tỷ người.

Meta đã cắt giảm chi phí trong quý III/2023, trong khi biện pháp sa thải nhân viên và "thắt lưng buộc bụng", bắt đầu áp dụng từ năm ngoái, mang lại “hiệu quả cao hơn”. Dù giảm giá trong giờ giao dịch chính thức, song cổ phiếu Meta đã tăng hơn 2% trong các giao dịch ngoài giờ làm việc, lên 306,69 USD.

Hiện Meta đang phải tập trung giải quyết các vấn đề ở nhiều nước. Ngày 24/10, hơn 40 bang của Mỹ đã cáo buộc Meta gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần của trẻ em, khiến người dùng hiểu sai về sự an toàn của các nền tảng như Facebook và Instagram.

Theo nguyên đơn, Meta đã lợi dụng nhóm người dùng trẻ bằng cách tạo ra một mô hình kinh doanh được thiết kế để tối đa hóa thời gian mà công ty trên sử dụng cho các nền tảng xã hội của mình mặc dù biết rằng điều này có hại cho sức khỏe của người dùng. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng xem xét các biện pháp được Meta áp dụng để ngăn chặn việc lan truyền các thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.