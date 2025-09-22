Mở đường cho kinh tế tư nhân: Thể chế kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành

(Ngày Nay) - Phiên đối thoại cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 đã khắc họa rõ bức tranh nhiều chiều về vai trò và thách thức của khu vực tư nhân. Từ thông điệp “thể chế thông thoáng – hạ tầng thông suốt – quản lý thông minh” của Thủ tướng, đến kiến nghị về cơ chế hỗ trợ từ cộng đồng doanh nhân và chiến lược tự thân của các tập đoàn công nghệ, nội dung đối thoại cho thấy yêu cầu cải cách đã đến lúc phải đi vào hành động thực chất.

“Bắt bệnh” cho nền kinh tế tư nhân

Tại Phiên đối thoại cấp cao VPSF 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò then chốt của khu vực tư nhân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hành động cụ thể: “Thể chế phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt, quản lý phải thông minh”.

Quá trình tìm căn cơ, giải pháp cho phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, có thứ đã làm tốt, có thứ chưa tốt và có những thứ chưa làm được. Quan trọng là chúng ta đã nhìn ra được vấn đề. “Chúng ta ‘khám lâm sàng’ được rồi, vấn đề bây giờ là ‘bốc thuốc’ và ‘quy trình chữa bệnh’ thế nào cho nhanh khỏe, ít tốn kém”, Thủ tướng ví von.

Về nguồn lực tài chính, Thủ tướng vui mừng thông tin: “Sẽ có gói tín dụng 500.000 tỷ đồng để ưu đãi cho vay khoa học công nghệ, mở rộng sandbox fintech, phát triển các thị trường vàng, bất động sản và hàng hóa”.

Những phát biểu này cho thấy Chính phủ đang chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo môi trường phát triển. Bên cạnh đó, việc dành gói tín dụng nửa triệu tỷ đồng cho khoa học công nghệ phản ánh quyết tâm của Chính phủ trong việc coi đổi mới sáng tạo là động lực chính cho tăng trưởng.

Phát triển kinh tế tư nhân, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải chung sức, đồng lòng. “Chính phủ đồng hành - Cán bộ đổi mới - Hà tầng đổi mới - Thể chế kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - Việt Nam phát triển”, người đứng đầu Chính phủ gói gọn tinh thần trong thông điệp.

Từ đối thoại đến hành động thực chất

Tại phiên thảo luận, ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 – khẳng định tinh thần lớn nhất của diễn đàn năm nay có thể được tóm gọn bằng năm từ: “Tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh và toàn diện”.

Theo ông Hồng Anh, thiết chế đối thoại chỉ có giá trị khi cả hai phía – Nhà nước và doanh nghiệp – cùng thể hiện thiện chí và năng lực hợp tác. “Minh bạch vì một môi trường pháp lý rõ ràng là đường ray để doanh nghiệp vận hành ổn định. Hiệu quả vì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đo lường được bằng chi phí vốn giảm, năng suất tăng”, ông Hồng Anh nhấn mạnh. Thông qua các chính sách khuyến khích dài hạn, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục gọn nhẹ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có đủ tự tin phát triển theo đúng tiềm năng vốn có.

Ở phía cộng đồng doanh nghiệp, ông đưa ra cam kết mạnh mẽ: Hội Doanh nhân trẻ sẽ khởi xướng chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dẫn dắt hai doanh nhân mới” ngay trong năm 2025. Với sự kết hợp giữa chính sách thuận lợi từ phía Chính phủ và cơ chế hỗ trợ thực chất từ cộng đồng, đây chính là cách kiến tạo nên một lớp doanh nhân mới có bản lĩnh, tri thức và đóng góp vào sự phát triển vượt bậc và bền vững của đất nước.

Ông Hồng Anh cũng lưu ý, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, cơ hội sẽ chỉ thuộc về những quốc gia biết chuẩn bị. Điều này đòi hỏi Việt Nam kiên trì cải cách pháp luật, đầu tư dài hạn cho khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với chất lượng, sự tin cậy.

“Make in Vietnam” là kim chỉ nam

Meey Group coi chiến lược “Make in Vietnam” là nền tảng để khẳng định rằng công nghệ do người Việt tạo ra hoàn toàn có thể cạnh tranh quốc tế. Việc phát triển hệ sinh thái proptech, cùng mục tiêu IPO quốc tế, cho thấy doanh nghiệp đang chọn con đường bền vững: dựa vào nội lực, nhưng hướng đến thị trường rộng lớn hơn.

Theo ông Chung, Meey Group đã xây dựng hệ sinh thái proptech toàn diện dựa trên đội ngũ kỹ sư Việt Nam, với mục tiêu không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn mở rộng sang khu vực. Doanh nghiệp đặt kế hoạch IPO quốc tế để huy động vốn và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Tại VPSF 2025, ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Meey Group – tập trung vào câu chuyện nguồn lực nội tại. Ông nhấn mạnh: “Doanh nghiệp công nghệ số rất cần một môi trường chính sách minh bạch và cơ chế thử nghiệm kịp thời. Nếu cứ phải chờ đợi để điều chỉnh quy định, nhiều sản phẩm sáng tạo sẽ không còn cơ hội tồn tại”.

Ông kiến nghị Chính phủ bảo trợ pháp lý cho các mô hình sản phẩm số mới, thay vì buộc startup phải điều chỉnh ý tưởng theo khuôn khổ truyền thống. Đồng thời, mở rộng kênh huy động vốn cộng đồng, kể cả qua nền tảng blockchain, sẽ giúp doanh nghiệp trẻ có thêm động lực phát triển mà không quá lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Bên cạnh đó, đại diện Meey Group cũng lưu ý doanh nghiệp công nghệ dễ bị tổn thương trước những tác động truyền thông chưa kiểm chứng, có thể khiến nhà đầu tư mất niềm tin và ý tưởng sáng tạo bị “chết yểu”. Do đó, ông kêu gọi cần có cơ chế giám sát và bảo vệ hợp lý. Nội dung này cũng đã được người đứng đầu Chính phủ đề cập đến. Theo Thủ tướng, chuyển đổi số cũng là một lĩnh vực quan trọng cần đảm bảo an ninh, trong đó có an ninh trên môi trường truyền thông mạng.

Phiên đối thoại cấp cao VPSF 2025 đã khắc họa một bức tranh nhiều chiều: Chính phủ cam kết hành động bằng những con số cụ thể; giới doanh nhân khẳng định trách nhiệm cộng đồng qua sáng kiến dẫn dắt thế hệ mới; còn các doanh nghiệp công nghệ như Meey Group cho thấy tầm nhìn vươn ra khu vực và toàn cầu.

Điểm chung giữa các phát biểu là tinh thần đồng hành: Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong. Nếu các giải pháp được hiện thực hóa, khu vực kinh tế tư nhân sẽ không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà còn trở thành lực đẩy quan trọng để Việt Nam tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.