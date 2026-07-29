Nga phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Telegram

(Ngày Nay) - CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, bị khởi tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo Bộ luật Hình sự của nước này.
Hãng tin RIA Novosti ngày 29/7 dẫn thông báo của FSB cho biết ông Durov bị Nga khởi tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
FSB cho biết ông Durov sinh tại thành phố Saint Petersburg của Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đồng thời đang ở Pháp.
Theo FSB, Telegram đã không xóa các kênh phát thông tin, nhóm chat và tài khoản tự động lập trình sẵn để tương tác với người dùng như trả lời tin nhắn, đăng bài hay thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại (hay còn gọi là bot).
Cơ quan này cho rằng các nền tảng trên đang bị lợi dụng để chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại, khủng bố tại Nga, các vụ giết người hàng loạt và lừa đảo trên không gian mạng, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất lớn.
FSB cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 46 thanh niên trong số những người sử dụng dịch vụ hẹn hò “Leomatch” trên Telegram. Trong số những người bị bắt có các đối tượng được cho là đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật và thực hiện các vụ đốt phá nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau.
Hiện Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.
Được thành lập năm 2013, Telegram hiện là một trong những nền tảng nhắn tin phổ biến tại Nga cũng như ở Ukraine, được sử dụng rộng rãi để cập nhật thông tin và liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022.
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng mới từ ngày 29/7 có thể khiến nhiệt độ lên tới 42 độ C ở một số khu vực, tại Pháp, nhiệt độ có thể đạt 40 độ C kèm gió khô, tiếp tục gây áp lực cho công tác chữa cháy.
(Ngày Nay) - Ngày 27/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc cuộc họp kéo dài 6 ngày tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm đánh giá tiến độ thực hiện 23 mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học được đề ra trong Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal năm 2022.
(Ngày Nay) - Trung tâm Y tế khu vực phía Bắc Yatsushiro, nằm tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), cho biết tính đến 18h ngày 28/7 theo giờ địa phương (16h cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã có hơn 50 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trước đó cùng ngày, trong số này có một số người bị đồ vật đè làm gãy xương.
(Ngày Nay) - Tại Rome, ngày 27/7, 10 nhà hát lịch sử tại miền Trung Italy đã chính thức được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới trong kỳ họp thứ 48 diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), qua đó nâng tổng số di sản thế giới của Italy lên 62, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng danh hiệu này.
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được cảnh báo tại nhiều địa phương.
(Ngày Nay) - The Odyssey - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ thiên sử thi gần 3.000 năm tuổi của Homer do Christopher Nolan đạo diễn đã nhận về mưa lời khen và đạt kỷ lục doanh thu. Nolan cũng là đạo diễn đứng sau bộ ba The Dark Knight, Interstellar và Inception. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông từng bị đánh giá là không đủ năng khiếu để theo học trường điện ảnh.