Nghệ An: Tăng cường kiểm tra nguồn nước đầu vào để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt

(Ngày Nay) - Ngày 5/10, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cho biết: Trên cơ sở kết phân tích cho thấy chất lượng nước mặt tại một số điểm đầu vào cấp nước cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt ở tỉnh tiếp tục có biểu hiện ô nhiễm do các hợp chất hữu cơ, vô cơ thông thường (BOD5, COD, TSS, NH4 + , NO2 - ) và kim loại (As, Cd, Fe, Mn).