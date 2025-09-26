Nghệ sỹ Việt cực “cháy” trong video quảng bá phát triển bền vững cùng EU

(Ngày Nay) - Đại sứ Liên minh châu Âu khẳng định sự tham gia của các nghệ sỹ trẻ trong chiến dịch “Nhấn kết nối, bật thay đổi” là nỗ lực chung của châu Âu và Việt Nam, nhằm hướng đến tương lai xanh, bền vững.

Nhằm thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) vừa cho ra mắt chiến dịch “Nhấn kết nối, bật thay đổi," tạo không gian cho các nghệ sỹ Việt trẻ cùng nhau truyền đi thông điệp mạnh mẽ và gợi cảm hứng thông qua tiếng nói nghệ thuật.

Trong video khởi động dự án do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đăng tải trên Facebook, các ca sỹ WEAN và marzuz đại diện cho gió và nhịp điệu của âm nhạc; nhóm nhảy Last Fire Crew đại diện cho nước, thể hiện qua sự uyển chuyển của vũ đạo; còn nhóm Fustic.Studio và họa sỹ Mark Vũ đại diện cho Mặt trời với chiều sâu của nghệ thuật thị giác.

“Đây là những nguồn năng lượng tươi mới của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời khẳng định sức mạnh của văn hóa-nghệ thuật trong việc khơi mở đối thoại và thúc đẩy hành động cộng đồng vì một tương lai xanh,” đại diện Phái đoàn chia sẻ.

Với thông điệp chủ đạo “Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh - EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững,” chiến dịch nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên Việt trong việc kiến tạo tương lai.

Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier chia sẻ chiến dịch là sự tôn vinh mối quan hệ đối tác ngày càng gắn kết giữa EU và Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh vai trò sáng tạo của giới trẻ Việt trong công cuộc này.

“Đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Liên minh châu Âu đang biến các mục tiêu khí hậu thành cơ hội thực tiễn cho một tương lai xanh và đổi mới. Đây không chỉ là một cuộc đối thoại, mà còn là hành động, sáng tạo và hợp tác để khơi nguồn cảm hứng cho những thay đổi bền vững,” đại sứ cho biết.

Qua chiến dịch, EU khẳng định vai trò là đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh, truyền đi thông điệp toàn diện về phát triển bền vững, nâng cao kỹ năng và hướng tới thịnh vượng chung.

“Nhấn kết nối, Bật thay đổi” nối tiếp chiến dịch “I’ve Got the Power” (6/2025) từng hợp tác cùng nữ rapper Suboi, nhằm giới thiệu quan hệ hợp tác EU-Việt Nam trong năng lượng sạch.

Trong thời gian tới, “Nhấn kết nối, Bật thay đổi” sẽ tiếp tục được lan tỏa qua chuỗi nội dung số, Giải thưởng Thiết kế Bền vững, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 và nhiều dự án nghệ thuật về phát triển xanh. Các hoạt động này tiếp tục thể hiện cam kết EU đồng hành cùng Việt Nam hướng tới tương lai đổi mới và bền vững.

“Cửa ngõ toàn cầu” là sáng kiến của EU nhằm xây dựng kết nối bền vững, an toàn và hạ tầng xanh, đem lại giá trị lâu dài mà không tạo gánh nặng cho thế hệ sau. Sáng kiến được triển khai bằng cách tiếp cận nhiều nước châu Âu khác, huy động 300 tỷ euro cho các dự án đầu tư giai đoạn 2021–2027, với mục tiêu tạo liên kết trọng yếu và thu hẹp thiếu hụt đầu tư toàn cầu.

Tại Việt Nam, chiến lược này hiện diện qua dự án điện gió Trà Vinh, cung cấp điện tái tạo cho 130.000 người dân và giảm 70.000 tấn CO₂ mỗi năm.