Nhựa: Chìa khóa cho một thế giới xanh và bền vững

(Ngày Nay) - Nhựa vẫn luôn là vấn đề nổi cộm của môi trường. Thực tế, khi được sản xuất, sử dụng, thu gom và tái chế đúng cách, nhựa lại chính là một trong những vật liệu quan trọng nhất giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy nền kinh tế bền vững.

Ngành nhựa: trụ cột của sản xuất và động lực cho kinh tế tuần hoàn

Trong suốt thập kỷ qua, ngành nhựa Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia. Hiện nay, có hơn 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành, trong đó 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với hơn 250.000 lao động. Sản phẩm nhựa Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các thị trường lớn gồm Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và ASEAN.

Nhựa được ứng dụng thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, từ bao bì, y tế, xây dựng, giao thông, công nghệ đến hàng tiêu dùng. Nhờ đặc tính nhẹ, bền, linh hoạt, nhựa có thể đa dạng ứng dụng, chẳng hạn như bao bì trong các khâu đóng gói và vận chuyển, các vật tư và dụng cụ y tế hay các linh phụ kiện điện tử…

Khi được quản lý hiệu quả, nhựa không còn là gánh nặng môi trường mà trở thành nguồn nguyên liệu tái tạo giá trị cao. Trên thế giới, nhựa tái chế đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: từ thời trang, vật liệu xây dựng cho đến thiết bị gia dụng và công nghiệp.

Nếu được sử dụng, thu gom và tái chế đúng cách, nhựa sẽ trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào giá trị cho nhiều ngành. Hiện nay, nhựa tái chế đã được ứng dụng trong thời trang, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng và một số linh kiện công nghiệp. Cùng với đó, việc nghiên cứu, ứng dụng các dòng vật liệu sinh học đang mở thêm lựa chọn, góp phần giảm phụ thuộc vào tài nguyên hóa thạch và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải. Cụ thể, nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Adidas, Nike, Uniqlo… đã sử dụng nhựa tái chế để sản xuất giày, áo và phụ kiện.

Trong xây dựng và công nghệ, nhựa tái chế cũng được ứng dụng giúp giảm tỷ lệ khai thác tài nguyên rừng, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn và bền vững.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp tiên phong như Tập đoàn Stavian, Duy Tân, An Phát… đã đầu tư mạnh vào công nghệ tái chế, xây dựng hệ thống thu gom, từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa.

Ngành nhựa Việt Nam: Tăng trưởng ổn định, hướng tới một tương lai xanh

Với doanh thu năm 2024 khoảng 31,5 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, ngành nhựa đang khẳng định vị thế là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 5,55 triệu tấn chất dẻo nguyên liệu, trị giá 7,325 tỷ USD – tăng 18,8% về lượng và 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trên thị trường quốc tế, các sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định tại các thị trường lớn như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Indonesia, EU.... Thành công này cho thấy các doanh nghiệp trong nước đã có bước chuyển mình mạnh mẽ: từ nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã đến cạnh tranh về giá cả, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhận định: “Ngành nhựa Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đầy tiềm năng, song hành cùng những cơ hội là không ít thách thức. Với đặc tính phát thải carbon thấp – thấp hơn nhiều so với các vật liệu truyền thống – nhựa đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Các ngành vận tải như ô tô, xe máy, hàng không vũ trụ… ngày càng ưu tiên sử dụng linh kiện nhựa nhờ tính nhẹ, góp phần giảm phát thải khí nhà kính".

Xu hướng đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Việt Nam, đang làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu nhựa trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu toàn cầu và bùng nổ thương mại điện tử cũng thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm nhựa gia dụng, bao bì và đóng gói.

Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất nhựa khu vực nhờ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút nhiều nhà máy lớn dịch chuyển hoặc đầu tư mới. Điều này tiếp tục tạo đòn bẩy cho ngành nhựa trong nước mở rộng sản xuất và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng phát triển bền vững, ngành nhựa Việt Nam cũng đang tích cực chuyển mình thông qua đầu tư vào nhựa tái chế, nhựa sinh học và các dòng sản phẩm thân thiện môi trường. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là chìa khóa để mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia.

Nhựa không phải là vấn đề, mà là giải pháp nếu được quản lý đúng cách. Với sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thiết kế sản phẩm dễ tái chế, phân loại rác tại nguồn và tối ưu hóa chu trình tái chế, ngành nhựa Việt Nam có thể đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh. Nhựa sẽ là chìa khóa để kiến tạo một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam và thế giới.