Người Mỹ đón lễ Tạ ơn trong bối cảnh an ninh thắt chặt

Được coi là nghi lễ quan trọng tại Mỹ, lễ Tạ ơn là dịp quây quần gia đình và bạn bè dùng bữa tối với gà tây và xem cuộc diễu hành, cùng các trận đấu bóng bầu dục trên tivi. Dịp lễ này cũng đánh dấu tuần bận rộn nhất trong năm của lĩnh vực du lịch và cũng là khởi đầu của mùa mua sắm lễ hội với ngày hội mua sắm giảm giá Black Friday diễn ra 1 ngày sau lễ Tạ ơn. Cả hai đều được xem là những sự kiện cung cấp các chỉ số đánh giá sức khoẻ của nền kinh tế quốc gia.

Dù vậy, năm nay kỳ nghỉ diễn ra trong bối cảnh làn sóng bài Do Thái và Hồi giáo ở Mỹ gia tăng. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã báo cáo trước quốc hội, cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đang ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Do lo ngại ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông khiến tình hình an ninh phức tạp, giới chức Mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung tại các sân bay và trung tâm mua sắm trên cả nước, đặc biệt là dọc tuyến diễu hành lễ Tạ ơn Macy's đặc trưng ở thành phố New York.

Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình trong thời gian diễn ra lễ diễu hành Macy's, Thị trưởng New York Eric Adams cho biết giới chức không khoan nhượng trước mọi hành động gây gián đoạn, làm hư hỏng tài sản hay khiến người dân bị thương. Cảnh sát New York cho biết hiện chưa phát hiện nguy cơ cụ thể hoặc có dấu hiệu rõ ràng. Thị trưởng Adams khuyến khích người dân và du khách tích cực mua sắm và chi tiêu cho dịp lễ này nhưng nhu cầu kinh tế chậm lại khiến các nhà bán lẻ lo ngại mùa lễ hội năm nay sẽ ảm đạm hơn. Giám đốc điều hành chuỗi siêu thị bán lẻ Best Buy, Corie Barry cho biết nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng thất thường, khó dự đoán.

Lễ Tạ ơn là ngày lễ chính thức hằng năm được tổ chức chủ yếu ở Mỹ, Canada, một số đảo ở vùng Caribe… Ý nghĩa ban đầu của ngày lễ này là mừng mùa màng bội thu và tạ ơn về cuộc sống no đủ, an lành. Tại Mỹ, Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm - tuần thứ tư của tháng 11.