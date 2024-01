Nhà hát Tuổi Trẻ đón Xuân bằng "Tiếng gọi mùa Hè"

(Ngày Nay) - Trong số những công ty có khả năng nhận được trợ cấp, Intel có các dự án đang được triển khai ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon với tổng chi phí hơn 43,5 tỷ USD.

(Ngày Nay) - Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ C, có nơi trên 15 độ C.