Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước

(Ngày Nay) - Gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tiếp tục mở cửa chào đón khách tới trải nghiệm, nhận quà đến 15/9/2025.

Với chủ đề: “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, VietinBank cùng ngành Ngân hàng thiết kế nên một không gian trải nghiệm đặc sắc, ấn tượng trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Không gian trưng bày và trải nghiệm của VietinBank mang tinh thần của ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, hiện đại, gây ấn tượng với khách tham quan. Tại đây, khách tham quan không chỉ cảm nhận được sự gần gũi đến từ thương hiệu ngân hàng đã có hành trình 37 năm đồng hành cùng đất nước, mà còn được tư vấn ân cần bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank.

Trong thời gian diễn ra Triển lãm, khách hàng đến tham quan, check-in tại không gian trải nghiệm của VietinBank sẽ tiếp tục được nhận ngay những phần quà đặc biệt, ý nghĩa như: Huy hiệu hợp kim đúc phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; túi tote tiện lợi; voucher… và nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm, khám phá các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại của VietinBank.

Trước đó, từ ngày 28/8/2025, gian hàng VietinBank đã tiếp đón hàng chục nghìn lượt khách và trao tặng 10.000 ống đựng inforgraphic nằm trong bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ; 300 vé fanzone cho concert “Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào” (diễn ra trong hai ngày 31/8 và 2/9/2025) tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, với phần mini game tương tác ý nghĩa, hấp dẫn mang tên “Tự hào Việt Nam”, hàng nghìn voucher đi taxi, vé xem phim…đã được trao cho khách hàng may mắn.

Cùng ngắm nhìn hình ảnh trong không gian trải nghiệm của VietinBank tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.