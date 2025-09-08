Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước

Minh Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tiếp tục mở cửa chào đón khách tới trải nghiệm, nhận quà đến 15/9/2025.

Với chủ đề: “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, VietinBank cùng ngành Ngân hàng thiết kế nên một không gian trải nghiệm đặc sắc, ấn tượng trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 1

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham quan trải nghiệm tại gian hàng VietinBank

Không gian trưng bày và trải nghiệm của VietinBank mang tinh thần của ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, hiện đại, gây ấn tượng với khách tham quan. Tại đây, khách tham quan không chỉ cảm nhận được sự gần gũi đến từ thương hiệu ngân hàng đã có hành trình 37 năm đồng hành cùng đất nước, mà còn được tư vấn ân cần bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank.

Trong thời gian diễn ra Triển lãm, khách hàng đến tham quan, check-in tại không gian trải nghiệm của VietinBank sẽ tiếp tục được nhận ngay những phần quà đặc biệt, ý nghĩa như: Huy hiệu hợp kim đúc phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; túi tote tiện lợi; voucher… và nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm, khám phá các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại của VietinBank.

Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 2

Khách hàng trẻ thích thú với ấn phẩm inforgraphic Hải trình rực rỡ

Trước đó, từ ngày 28/8/2025, gian hàng VietinBank đã tiếp đón hàng chục nghìn lượt khách và trao tặng 10.000 ống đựng inforgraphic nằm trong bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ; 300 vé fanzone cho concert “Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào” (diễn ra trong hai ngày 31/8 và 2/9/2025) tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, với phần mini game tương tác ý nghĩa, hấp dẫn mang tên “Tự hào Việt Nam”, hàng nghìn voucher đi taxi, vé xem phim…đã được trao cho khách hàng may mắn.

Cùng ngắm nhìn hình ảnh trong không gian trải nghiệm của VietinBank tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 3

Đông đảo khách hàng tới check-in, trải nghiệm tại gian hàng VietinBank
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 4

Mini game “Tự hào Việt Nam” với những voucher giá trị thu hút nhiều khách hàng quan tâm
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 5

Khách hàng check-in cùng thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn chào mừng 80 năm Quốc khánh
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 6
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước ảnh 7

Nhiều phụ huynh cùng các em nhỏ check-in tại gian hàng VietinBank
Minh Anh
VietinBank Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước Trung tâm triển lãm quốc gia Gian hàng VietinBank

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Gỡ vướng tại dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh
Gỡ vướng tại dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (thuộc UBND tỉnh Tây Ninh), Ban hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về đường dây truyền tải điện hạ thế và cao thế tại dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, tập trung đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án theo các mốc tiến độ được giao.
Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
(Ngày Nay) - Điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có với sự xuất hiện của Mưa đỏ . Liên tiếp những kỷ lục phòng vé được thiết lập trong thời gian ngắn, bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân này đã mở ra triển vọng về "một con đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh.
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
(Ngày Nay) - Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" khoảng từ 2h đến gần 4h.