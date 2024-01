Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Giang. Đồng thời, hoạt động góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới, giới thiệu đến du khách.

Đây còn là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình du lịch tâm linh sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 21/2/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Trưng bày chuyên đề Cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trình diễn viết và trưng bày thư pháp "Thơ văn Lý - Trần qua thư pháp"; trưng bày sản phẩm du lịch “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”.

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 gồm các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024; đánh trống, chiêng khai hội; nghi lễ Chúc phúc tân Xuân và cầu Quốc thái dân an; rước Bài vị Tam tổ Trúc Lâm lên chùa Thượng.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” gồm 3 chương: Cội nguồn - Thiền phái Trúc Lâm và Con đường Hoằng dương Phật pháp; Bắc Giang - Điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch; Bắc Giang - Tiềm năng, tỏa sáng. Chương trình sẽ tái hiện lịch sử hình thành phát triển Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, vai trò của Tam tổ Trúc Lâm, các giá trị di sản văn hóa đất Tây Yên Tử và của tỉnh Bắc Giang trong lịch sử, phát triển đến nay.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Khai Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh; giải Vô địch kéo co; giải Vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang; hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, khách du lịch.

Tại các huyện, thành phố của tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội mở cửa rừng tại Đền Chúa Then, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn huyện Lục Ngạn; lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 và liên hoan Hát Then - Đàn Tính huyện Sơn Động tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Bên cạnh đó còn có Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua tổ chức tại Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng; lễ khai hội Xuân chùa Bát Nhã (Bình Long) huyện Lục Nam; lễ khai hội Xuân Đền Thần Nông huyện Lục Nam.

Đáng chú ý, Lễ hội Kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang và đón Bằng công nhận Di sản Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Chiến thắng Xương Giang sẽ được tổ chức từ ngày 14 - 15/2/2024 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.