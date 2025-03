Mickey 17 - Bom tấn của đạo diễn Bong Joon Ho tại Mỹ

Theo số liệu từ Comscore công bố ngày 9/3, bộ phim do Warner Bros. Pictures phát hành đã thu về 19,1 triệu USD sau 3 ngày công chiếu.

"Mickey 17" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mickey7" của nhà văn Edward Ashton (phát hành năm 2022), đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bong Joon Ho sau thành công vang dội của "Parasite" – tác phẩm đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim nước ngoài đầu tiên giành giải Oscar cho “Phim hay nhất”.

"Mickey 17" có sự tham gia của Robert Pattinson trong vai Mickey, một nhân viên "dùng một lần" trong hành trình thuộc địa hóa một hành tinh băng giá. Khi chết, anh được "tái sinh" nhiều lần để tiếp tục tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm... Dàn diễn viên phụ của phim cũng vô cùng ấn tượng với các tên tuổi như Steven Yeun, Toni Collette và Mark Ruffalo.

Tuy nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình (79% trên Rotten Tomatoes) và điểm "B" từ khán giả trên CinemaScore, nhưng "Mickey 17" vẫn đối mặt thách thức lớn về doanh thu. Với kinh phí sản xuất lên đến 118 triệu USD, chưa kể chi phí marketing, bộ phim cần phải thu về một con số khổng lồ để đạt điểm hòa vốn. Đến nay, doanh thu toàn cầu của phim đạt 53,3 triệu USD, với 34,2 triệu USD đến từ thị trường quốc tế, trong đó có 14,6 triệu USD từ Hàn Quốc, quê hương của đạo diễn Bong Joon Ho.

Theo giới chuyên môn, mặc dù "Mickey 17" phim chiếm lĩnh các rạp chiếu lớn, bao gồm cả IMAX, và được chiếu tại 3.807 địa điểm tại Bắc Mỹ, nhưng hiệu ứng "bom tấn" vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Bên cạnh "Mickey 17", cuộc đua phòng vé cuối tuần qua còn chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các tác phẩm khác. Phim "Captain America: Brave New World" của Marvel và Disney rớt xuống vị trí thứ hai với doanh thu 8,5 triệu USD, tổng doanh thu nội địa đạt 176,6 triệu USD và doanh thu toàn cầu đạt 370,8 triệu USD.

Bộ phim về đề tài sinh tồn "Last Breath" của Focus Features xếp thứ 3 với 4,2 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên 14,6 triệu USD. "The Monkey" và "Paddington in Peru" lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5, với doanh thu gần tương đương nhau, khoảng 3,9 triệu USD.Đáng chú ý, "Anora" của đạo diễn Sean Baker, sau khi giành chiến thắng tại Oscar với 5 giải thưởng, đã tăng mạnh số lượng suất chiếu lên gần 2.000 và đạt doanh thu 1,9 triệu USD trong tuần qua, tăng 595% so với tuần trước đó. Sự kiện này cho thấy sức ảnh hưởng của giải Oscar đối với doanh thu phòng vé, đồng thời khẳng định giá trị của những tác phẩm nghệ thuật độc lập.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. Mickey 17 – 19,1 triệu USD

2. Captain America: Brave New World – 8,5 triệu USD

3. Last Breath – 4,2 triệu USD

4. The Monkey – 3,9 triệu USD

5. Paddington in Peru – 3,85 triệu USD

6. Dog Man – 3,5 triệu USD

7. Anora – 1,9 triệu USD

8. Mufasa: The Lion King – 1,7 triệu USD

9. Rule Breakers – 1,6 triệu USD

10. In the Lost Lands – 1 triệu USD.