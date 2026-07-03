Nhiều hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác

(Ngày Nay) - Ngày 2/7, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã đồng loạt diễn ra tại TP Hồ Chí Minh nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh và Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố.

Các chương trình tái hiện chặng đường phát triển của TP Hồ Chí Minh suốt nửa thế kỷ mang tên Bác, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào đối với thế hệ trẻ.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết, chuỗi hoạt động không chỉ góp phần tạo không khí phấn khởi trong những ngày lễ lớn mà còn giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên hiểu hơn về lịch sử hình thành, phát triển của Thành phố mang tên Bác; qua đó khơi dậy trách nhiệm gìn giữ các giá trị truyền thống, tiếp tục xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia văn hóa, việc tổ chức đa dạng các hoạt động cộng đồng nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân Người mà còn góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa đô thị, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Đây cũng là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về truyền thống của Thành phố và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển trong giai đoạn mới.

Tối cùng ngày, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật (3D mapping) quy mô lớn trên mặt tiền trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh. Công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp âm thanh, ánh sáng đã tái hiện hành trình lịch sử của Thành phố từ Sài Gòn - Gia Định đến TP Hồ Chí Minh hôm nay; khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những dấu mốc lịch sử quan trọng, các công trình biểu tượng cùng khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Ngay từ chiều tối, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại khu vực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ thưởng thức chương trình. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp kỷ niệm đặc biệt.

Không những thế, không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng rực rỡ sắc màu với các chương trình nghệ thuật đường phố, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động kéo dài đến thời điểm diễn ra màn bắn pháo hoa (lúc 21 giờ) tại 16 điểm trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận "Rạng rỡ tên Người" do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 2/7. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Hội trường Thống Nhất và kết nối với nhiều điểm cầu trên cả nước: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Đặc khu Côn Đảo, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên trung tâm phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong thời lượng khoảng 120 phút, chương trình tái hiện hành trình từ Bến Nhà Rồng - nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đến chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác.

Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật quy mô lớn là những phóng sự, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, doanh nhân, nhà khoa học trẻ, chiến sĩ hải quân, bác sĩ đang công tác tại Côn Đảo... góp phần khắc họa hình ảnh một TP Hồ Chí Minh nghĩa tình, sáng tạo, luôn tiên phong đổi mới và hội nhập.

Chương trình cũng gửi gắm thông điệp về khát vọng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo của khu vực; tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu phát triển của cả nước, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không chỉ diễn ra tại các thiết chế văn hóa, không khí kỷ niệm còn lan tỏa đến từng khu dân cư. Hướng tới dấu mốc 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 1 năm thành lập phường Tân Bình, khu phố 30 đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình của người dân TP Hồ Chí Minh, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tương tự, tại phường Chợ Quán, chính quyền địa phương phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát động nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Phường Thủ Đức cũng đã bàn giao nhà sửa chữa từ quỹ "Vì người nghèo" cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống. Cùng với đó, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt ra mắt các công trình chào mừng, trao nhà đại đoàn kết, tặng quà người dân, trồng cây xanh, chỉnh trang hẻm phố và triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần làm nổi bật hình ảnh một thành phố nghĩa tình, luôn chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.