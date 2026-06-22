TP Hồ Chí Minh: Công bố điểm chuẩn lớp 10 theo lộ trình nhằm hạn chế thí sinh "ảo"

(Ngày Nay) - Sau khi công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn vào các trường chuyên, lớp tiếng Anh tích hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trước khi công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà. Theo ngành giáo dục, quy trình này nhằm giảm tối đa tình trạng thí sinh “ảo”, bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ chính xác và công bằng cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, mỗi học sinh có thể đăng ký đồng thời nguyện vọng vào các lớp chuyên, lớp tiếng Anh tích hợp và ba nguyện vọng vào lớp 10 đại trà. Vì vậy, trước khi xét tuyển vào các trường THPT công lập đại trà, ngành giáo dục cần hoàn tất việc xác nhận nhập học đối với các trường chuyên và chương trình tích hợp.

Những học sinh đã xác nhận nhập học vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ được loại khỏi danh sách xét tuyển lớp 10 đại trà. Việc “làm sạch” dữ liệu này giúp tránh tình trạng một học sinh đồng thời trúng tuyển cả trường chuyên và trường phổ thông, nhưng chỉ theo học một nơi, dẫn đến lãng phí chỉ tiêu và ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, nếu công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà cùng lúc với điểm chuẩn chuyên và tích hợp, có thể xảy ra trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều loại hình trường học. Khi các em lựa chọn học chuyên hoặc tích hợp, suất học ở trường đại trà bị bỏ trống, trong khi một số học sinh khác có đủ điểm lại không được xét tuyển. Việc công bố theo lộ trình giúp chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ chính xác hơn.

Năm nay, Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh cũng thống nhất thực hiện xét tuyển đồng thời cả ba nguyện vọng vào lớp 10 đại trà và công bố kết quả một lần, thay vì xét lần lượt từng nguyện vọng như trước đây ở một số khu vực.

Theo đánh giá của ngành giáo dục, phương thức xét tuyển mới tuy có thể kéo dài thêm thời gian xử lý dữ liệu nhưng giúp kết quả công bố là kết quả cuối cùng, chính xác và ổn định. Phụ huynh và học sinh không phải chờ đợi qua nhiều đợt xét tuyển, đồng thời các trường THPT cũng sớm ổn định số lượng học sinh nhập học.

Một điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là hệ thống xác nhận nhập học của bốn trường THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh gồm chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn được đồng bộ dữ liệu với hệ thống tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, những học sinh đồng thời trúng tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu và một trong các trường chuyên của TP Hồ Chí Minh chỉ được xác nhận nhập học tại một trường. Sau khi hoàn tất xác nhận, hệ thống sẽ tự động khóa quyền xác nhận ở các trường còn lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho rằng việc sử dụng chung dữ liệu xác nhận nhập học giúp xác định chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, hạn chế tối đa tình trạng “xác nhận ảo”, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu chính xác để xét tuyển vào lớp 10 đại trà.

Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến đến 16 giờ ngày 23/6. Học sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định.

Trong trường hợp không xác nhận nhập học đúng thời hạn, học sinh được xem là từ chối kết quả trúng tuyển và sẽ chuyển sang diện chờ xét tuyển ở loại hình còn lại là lớp 10 đại trà.

Cùng thời gian này, học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi lớp 10 nộp đơn tại trường THCS nơi đang theo học. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh dự kiến công bố kết quả phúc khảo vào ngày 30/6.