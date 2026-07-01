TP.HCM: Khởi công loạt dự án 9,6 tỷ USD chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

(Ngày Nay) - Sáng 1/7/2026, TP.HCM tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội - nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5/6/1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.

8 công trình, dự án được khởi công lần này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm: không gian văn hóa - lịch sử - hạ tầng giao thông - công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế; hạ tầng giao thông đô thị; và hạ tầng cảng biển chiến lược.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng hơn 29.300 tỷ đồng

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư ngày 19/6/2026, có quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); nhà đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group.

Dự án góp phần kiến tạo trục không gian văn hoá ven sông Sài Gòn gắn với di sản lịch sử cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trục văn hóa - lịch sử Bến Nhà Rồng - Khánh Hội - Bến Bạch Đằng sẽ trở thành không gian công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đô thị hiện đại phục vụ người dân.

Dự án gồm 5 dự án thành phần, trong đó 4 dự án có cấu phần xây dựng, gồm: Xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng quy mô khoảng 9,6 ha, được kết nối đồng bộ với Dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng khoảng 1,4 ha, hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn khoảng 11 ha.

Chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội theo hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản công nghiệp. Các công trình kho cảng có giá trị kiến trúc đặc trưng sẽ được bảo tồn, cải tạo, chuyển đổi thành các không gian mở - nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, trung bày, không gian sáng tạo, thương mại dịch vụ, từng bước hồi sinh khu vực cảng Khánh Hội, tạo điểm nhấn văn hóa - thương mại mới bên sông Sài Gòn:

Nâng cấp hạ tầng giao thông tại trục Nguyễn Tất Thành, mở rộng tuyến đường từ 4 lên 8 - 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, cầu đi bộ kết nối Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, xây mới cầu Tân Thuận 1 lên đến 6 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên thành 8 làn xe; mở rộng đường dẫn từ Cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh, cùng hệ thống bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;

Đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, bao gồm ngầm hóa một phần tuyến đường, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông, nâng cấp hệ thống kè, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và hệ thống công viên cây xanh.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sungroup cho hay: “Giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này. Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có mà là gìn giữ và tiếp nối lịch sử: tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới, để di sản hiện diện sống động trong đời sống hôm nay”.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 93.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư ngày 19/6/2026. Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, (P.Tam Thắng, P.Rạch Dừa). Tổng chiều dài đường khoảng 14 km, gồm phần cầu dài hơn 8km, phần hầm dài 3,85 km và phần đường dẫn khoảng 2,15 km; quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Thời gian thực hiện từ 2026 – 2029, do Liên danh đứng đầu là Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ, thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 dự án thành phần với giải pháp thiết kế phân đoạn, hơn 8 km cầu vượt biển vươn từ 2 phía đất liền ra 2 khu vực cửa hầm. Từ đó, tuyến đường hạ xuống lòng biển, tạo thành hệ thống hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, dài 3.850m.

Theo chủ đầu tư, thiết kế này trả lại hoàn toàn không gian mặt nước bên trên cho các siêu tàu biển tải trọng lớn lưu thông, kiến trúc ở 2 khu vực cửa hầm như 2 đóa sen khổng lồ vươn lên. Hai khu vực cửa hầm là các trạm dừng nghỉ sinh thái với nhà điều hành trung tâm, trạm sạc BESS, bãi để xe, khu ẩm thực..., đồng thời đảm nhiệm vai trò thông gió, thoát nước, cứu hộ hàng hải khi có sự cố.

Trên mặt biển, phần cầu áp dụng công nghệ dầm lắp ghép cùng hệ cọc khoan nhồi cắm sâu xuống đáy biển. Dưới lòng đại dương, 3.000m hầm dìm mặt cắt ngang khoảng 35m, kỹ thuật đúc sẵn các đốt hầm khổng lồ khoảng 200m từ các ụ đúc, sau đó lai dắt ra biển và đánh chìm với sự chính xác tuyệt đối.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình Cần Giờ - Vũng Tàu chỉ còn khoảng 10 phút, tăng cường kết nối giao thông liên vùng, giảm đáng kể chi phí logistics, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, nâng cao vị thế của TP.HCM trong không gian kinh tế biển.

Ngoài dự án này, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 2 công trình hạ tầng, gồm: Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (Cần Giờ); Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Và 4 công trình còn lại được các đơn vị khác khởi công trong sáng 1/7, gồm: Dự án Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); Dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên; Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Tổng mức đầu tư của 8 dự án lên đến hơn 253.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD), huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đạt mức tăng trưởng 8,55%, thu ngân sách hơn nửa triệu tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Hôm nay, thành phố cụ thể hóa trách nhiệm đầu tàu bằng việc khởi công đồng loạt 8 dự án trọng điểm về hạ tầng với kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ điểm nghẽn nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển và khơi thông tuyến đường Tây Bắc kết nối với các nước ASEAN.

Ông đề nghị đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư các dự án cần tổ chức thi công với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và không để xảy ra sai phạm.