Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Bão số 5 giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, tâm bão ở 17,4°N - 110,3°E, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520 km, Hà Tĩnh 500 km, Bắc Quảng Trị 430 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15; di chuyển hướng Tây 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Điểm chuẩn đại học năm 2025 biến động ngoài dự đoán (Ngày Nay) - Điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn năm 2024 nhưng điểm chuẩn xét tuyển đại học lại cao "chạm nóc," trái với dự đoán trước đó.

Ukraine tái khẳng định quyết tâm đàm phán với Nga dưới bất kỳ hình thức nào (Ngày Nay) - Trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Tôi tái khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc gặp dưới bất kỳ hình thức nào với người đứng đầu nước Nga".

Mỹ hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa (Ngày Nay) - Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Ngoại giao đa phương: 80 năm đồng hành cùng Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ (Ngày Nay) - Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngoại giao đa phương là một trong những ưu tiên của nền ngoại giao mới.

Bộ Y tế cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 800 loại thuốc (Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược vừa cấp mới, gia hạn gần 800 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu điều trị, phòng chống dịch bệnh.

Mỹ để ngỏ khả năng lùi thời hạn cấm TikTok (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết ông đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng mở tài khoản trên nền tảng video ngắn này.

Châu Âu trong vòng xoáy lệ thuộc vào Mỹ (Ngày Nay) - Chuyến đi Washington D.C. của các lãnh đạo châu Âu phơi bày sự lệ thuộc nặng nề vào Mỹ trong cuộc chiến Ukraine.

Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối (Ngày Nay) - Mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển vào Học viện Quân y.