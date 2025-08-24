Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, tâm bão ở 17,4°N - 110,3°E, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520 km, Hà Tĩnh 500 km, Bắc Quảng Trị 430 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15; di chuyển hướng Tây 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết ông đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng mở tài khoản trên nền tảng video ngắn này.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.