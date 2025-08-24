Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(Ngày Nay) - Sau hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân.

Hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

