Những thanh âm nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước

(Ngày Nay) - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác,Hà Nội, mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Mạch chương trình được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Những ca khúc như Tổ quốc gọi tên mình, Giai điệu Việt Nam mình, Một vòng Việt Nam hay Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai đã tái hiện hình ảnh một đất nước giàu truyền thống, đang từng bước vươn lên trong thời kỳ mới. Xen kẽ với đó là các tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên sự hài hòa giữa âm nhạc đương đại và những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong những ngày tháng Bảy, khi nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên cả nước, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình cùng phần độc tấu đàn bầu Viết tiếp câu chuyện hòa bình mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Giai điệu của đàn bầu mộc mạc, sâu lắng như gợi nhắc về giá trị của hòa bình hôm nay – thành quả được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Thông điệp tri ân được truyền tải bằng âm nhạc vì thế trở nên gần gũi, góp phần bồi đắp lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với lịch sử dân tộc.

Nếu những tác phẩm viết về Tổ quốc khơi gợi niềm tự hào và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thì các tiết mục ở phần sau chương trình lại thể hiện rõ hình ảnh của một thế hệ trẻ năng động, tự tin và giàu khát vọng.

Với phần độc tấu đàn nhị Hello Việt Nam, một tác phẩm đã được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến, hình ảnh đất nước Việt Nam anh hùng được giới thiệu bằng ngôn ngữ của âm nhạc truyền thống. Sự kết hợp giữa một tác phẩm hiện đại với âm sắc của nhạc cụ dân tộc không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình mà còn cho thấy khả năng làm mới các giá trị truyền thống để phù hợp với đời sống hôm nay.

Bên cạnh các ca khúc, những tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc và phần hòa tấu dân ca Bắc Bộ tiếp tục làm nổi bật vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc. Qua phần thể hiện của các sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và những nghệ sĩ trẻ, các nhạc cụ truyền thống được giới thiệu trong một không gian mở, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và cảm nhận những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Việc lựa chọn chủ đề về quê hương, đất nước và hòa bình trong thời điểm cả nước hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng cho thấy sự gắn kết giữa hoạt động nghệ thuật với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước. Âm nhạc không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn trở thành phương thức truyền tải hiệu quả những giá trị lịch sử, truyền thống bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận đối với nhiều tầng lớp công chúng.

Đây cũng là mục tiêu mà chương trình "Âm nhạc cộng đồng" bền bỉ theo đuổi trong nhiều tháng qua: đưa nghệ thuật vào đời sống bằng nhiều loại hình biểu diễn khác nhau, đồng thời tạo thêm những không gian để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa một cách thường xuyên. Trong định hướng phát triển văn hóa của Thủ đô theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội, những chương trình như vậy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa ở không gian công cộng mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hôm nay và mai sau.