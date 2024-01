Những yếu tố gia tăng công suất lưu trú tại Flamingo Ibiza Hải Tiến

Sau gần 2 năm xây dựng, quần thể du lịch biển 5 sao lớn nhất miền Bắc Flamingo Ibiza Hải Tiến cũng dần lộ diện bên bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa). Với định hướng trở thành một thành phố thương mại - du lịch 5 sao, Flamingo Ibiza Hải Tiến có đầy đủ hệ thống tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu check in - ăn uống - vui chơi - sức khoẻ - lễ hội của du khách. Bên cạnh đó, quần thể này cũng được đánh giá là kênh đầu tư sáng giá cho những người quan tâm đến bất động sản ven biển bởi có nhiều tiềm năng kinh doanh, mang lại lợi nhuận ổn định và lâu dài.

Các sản phẩm trong dự án phù hợp với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó, kinh doanh lưu trú được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao, đón đầu lượng khách du lịch sẽ đổ về đây trong tương lai. Những ưu điểm nổi bật của dự án từ tiện ích, vị trí cũng như uy tín của chủ đầu tư… sẽ gia tăng công suất lưu trú, thu về dòng tiền ổn định.

Quần thể “All in one" với chuỗi tiện ích chú trọng trải nghiệm

Ngay từ khi ra mắt, Flamingo Ibiza Hải Tiến đã gây ấn tượng với chuỗi tiện ích “all in one", phục vụ tất cả nhu cầu của du khách mọi lứa tuổi. Du khách đến đây có thể nghỉ dưỡng trong các căn villa, mini hotel hay căn hộ khách sạn được thiết kế theo phong cách kiến trúc “Flamingo Flowers and Forest in the sky” kết hợp cùng trường phái “Art Colour Design” mang sắc màu tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi, tiệc tùng cuồng nhiệt. Tất cả đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển xanh, cát trắng với không khí trong lành. Tất cả những trải nghiệm này đều lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Hoá.

Flamingo Ibiza Hải Tiến cũng sẽ là thành phố check in, nơi ghi dấu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, người thân và bạn bè. Mỗi m2 trong dự án đều được tô điểm để du khách thoải mái chụp ảnh cũng như tận hưởng bầu không khí sôi động của một quần thể du lịch tiêu chuẩn quốc tế.

Du khách đến đây cũng có thể thưởng thức nền ẩm thực đặc sắc không chỉ của xứ Thanh mà trên cả thế giới. Một tuyến phố quy tụ toàn những nhà hàng nổi tiếng, do các đầu bếp trứ danh nấu sẽ đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống của tất cả mọi người. Những ai mê mua sắm cũng không thể bỏ lỡ tuyến phố đi bộ quy tụ hàng loạt thương hiệu đình đám, mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Flamingo Ibiza Hải Tiến cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của những du khách muốn tìm kiếm một nơi để tái tạo năng lượng, phục hồi sức khoẻ với trung tâm nghỉ dưỡng 4 mùa, trung tâm khoáng nóng, một tổ hợp spa, sauna và detox hiện đại. Thiên đường trị liệu và thải độc được đầu tư quy mô là không gian để khách du lịch phục hồi năng lượng. Các tiện ích hồ bơi 4 mùa, duy trì nhiệt độ phù hợp ngay nội khu sẽ là nơi phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe du khách.

Bên cạnh đó, hàng loạt lễ hội cũng được tổ chức liên tục để phục vụ nhu cầu của du khách.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với hệ thống hạ tầng, cảnh quan đồng bộ, hiện đại, dịch vụ đẳng cấp, Flamingo Ibiza Hải Tiến đi vào hoạt động sẽ là thành phố không ngủ, kinh doanh suốt 4 mùa, hứa hẹn tạo ra sự đột phá về du lịch nghỉ dưỡng. Những lợi thế này sẽ thu hút khách du lịch đến đây nhiều hơn. Khi đó, công suất lưu trú sẽ gia tăng, mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Sức bật hạ tầng giao thông

Một trong những yếu tố gia tăng công suất lưu trú cho Flamingo Ibiza Hải Tiến chính là vị trí chiến lược của dự án. Flamingo Ibiza Hải Tiến là dự án duy nhất tại Thanh Hoá sở hữu ba mặt tiền giáp biển, ôm trọn 1km đường bờ biển đẹp nhất tại Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố 30 phút di chuyển. Dự án cách thủ đô Hà Nội 156km với đường đi tương đối thuận lợi, quy hoạch rộng rãi nên các phương tiện di chuyển cực kì dễ dàng.

Cao tốc Ninh Bình - Thanh Hoá đã hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn 2 giờ. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng mong muốn nâng cấp sân bay Thọ Xuân thành sân bay quốc tế trong tương lai gần để đón khách quốc tế từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản…

Nhờ giao thông thuận tiện mà trong những năm qua, Thanh Hóa luôn đứng trong tốp đầu của cả nước về thu hút khách du lịch. Chỉ trong 11 tháng năm 2023, tỉnh đã đón 12,1 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu cả năm đạt ra. Với chính sách mở cửa của tỉnh cùng sự đầu tư vượt bậc về hạ tầng giao thông, Thanh Hoá đang vươn lên trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh Sầm Sơn, Hải Tiến đang nổi lên là một điểm sáng trên thị trường, đón đầu lượng khách du lịch đến Thanh Hoá nhờ những trải nghiệm mới lạ.

Uy tín chủ đầu tư

Trước dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến, chủ đầu tư Flamingo Holdings thành công với nhiều công trình tên tuổi như Flamingo Cát Bà, Flamingo Đại Lải… Mỗi dự án của chủ đầu tư này không chỉ làm thay đổi diện mạo du lịch địa phương mà còn mang lại lợi nhuận lớn cho những nhà đầu tư nhờ kinh doanh lưu trú.

Với vị trí đắt giá sát biển kề núi, đi kèm với đa tầng tiện ích cao cấp, đa dạng và danh tiếng hàng đầu của chủ đầu tư Flamingo Holding Group, Flamingo Cát Bà hội tụ mọi yếu tố để trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng được khách lưu trú ưu tiên. Từ khi hoạt động, Flamingo Cát Bà là một trong những dự án có công suất cho thuê tốt và nhận được đánh giá cao trên các chuyên trang du lịch nổi tiếng như Tripadvisor, Agoda, Booking…

Hay khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải với gần 500 căn biệt thự và phòng nghỉ khách sạn cao cấp 5 sao luôn nằm top 10 Resort đẹp nhất thế giới, thu hút được hàng vạn lượt khách du lịch mỗi năm. Mỗi năm, công suất khu nghỉ dưỡng cao cấp này luôn đạt từ 70-100% phòng buồng và các dịch vụ du lịch. Thậm chí vào mùa cao điểm, nơi đây luôn “cháy phòng".

Thành công của những dự án trước đó chính là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng công suất lưu trú tại Flamingo Ibiza Hải Tiến. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ nhanh chóng thu hút khách du lịch, mang lại lợi nhuận ổn định và lâu dài.