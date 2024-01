Đầu tư shophouse – Cách lựa chọn thông minh để lợi nhuận tăng nhanh

Shophouse tại Thành phố điểm đến – thế hệ nhà phố 4.0 được giới đầu tư săn đón

Trái với bối cảnh đóng cửa, treo biển cho thuê liên tiếp qua nhiều tháng của nhiều dãy nhà phố trong trung tâm cũ tại hai thị trường bất động sản lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm shophouse tại các dự án mang tính điểm đến, thu hút được sự quan tâm của công chúng, đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu giải trí, vui chơi của người dân chính là “Thế hệ nhà phố 4.0”, văn minh, hiện đại và vẫn luôn được giới đầu tư săn đón cũng như có sẵn một đội ngũ khách thuê kinh doanh ngóng chờ.

Trong số các dự án được quan tâm nhất trên thị trường hiện nay phải kể đến Flamingo Heritage Tân Trào City, dự án đầu tiên của chủ đầu tư Flamingo Holdings tại Tuyên Quang. Đây là một trong “Bộ 3 Thành phố điểm đến” được Flamingo ra mắt vào tháng 11/2023, tự tin mang lại những tâm điểm giải trí mới cho miền Bắc.

Đã tạo lập được tên tuổi và uy tín với các dự án như Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cat Ba Resorts…, nơi các sản phẩm không chỉ sở hữu đường nét kiến trúc độc đáo mà còn có khả năng sinh lời ngay và sinh lời theo cấp số nhân theo thời gian, chủ đầu tư Flamingo Holdings đang mang đến một cơ hội mới cho các nhà đầu tư yêu thích thành công tại Flamingo Heritage Tân Trào City.

Tọa lạc trong vùng lõi của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang, thành phố nghệ thuật sắc màu Flamingo Heritage Tân Trào sẽ chính thức đi vào hoạt động chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm tới, đồng thời thừa hưởng điều kiện vô cùng thuận lợi khi tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang đã chính thức khánh thành ngày 24/12/2023 vừa qua, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại đây, Chủ đầu tư Flamingo “chơi lớn” khi cam kết sẽ biến nơi đây trở thành 1 điểm đến thỏa mãn 10 chữ vàng: “Check-in, Ăn uống, Vui chơi, Lễ hội, Sức khỏe”, đầy đủ mọi yếu tố thu hút du khách thuộc mọi lứa tuổi, đưa mỗi căn shophouse trở thành một “con gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư vì có thể kinh doanh ngay khi nhận bàn giao, đón lượng khách khổng lồ đến với thành phố.

Shophouse dễ dàng kinh doanh, thuận tiện quản lý tại Flamingo Heritage Tân Trào City

Flamingo Heritage Tân Trào City sở hữu một hệ thống shophouse đẳng cấp giữa núi rừng cộng hưởng với kiến trúc đặc sắc, thiết kế thông minh, công năng đa dạng nên dễ dàng tùy biến không gian sống - thư giãn kết hợp tự kinh doanh hoặc cho thuê, rộng mở cơ hội “một vốn bốn lời” cho nhà đầu tư, đón được nguồn lợi nhuận gia tăng chỉ vài tháng ngay sau khi thành phố đi vào hoạt động.

Với ba tầng rộng rãi, chủ nhà có thể dành riêng cho bản thân và gia đình một tầng để nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần với bể tắm onsen khoáng nóng view ôm trọn bầu trời và những tầng cây xanh. Trong khoảng thời gian không sử dụng, không gian này ngay lập tức trở thành một “Căn hộ onsen giữa tầng không”, hoàn toàn có thể kinh doanh lưu trú với giá trị cộng thêm hiếm có, mang lại “lợi ích kép” cho chủ sở hữu.

Đối với tầng 1 và tầng 2, tùy vào mục đích sử dụng, định hướng cá nhân, chủ sở hữu hoàn toàn dễ dàng cho thuê lưu trú, cho thuê hoặc kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ cao cấp như thời trang, mỹ phẩm, spa, hàng tiêu dùng, đồ lưu niệm, cửa hàng tiện lợi, mini mart, ẩm thực, phòng gym, phòng trưng bày…, đáp ứng nhu cầu của hàng chục triệu lượt du khách sẽ đến với thành phố.

Hưởng trọn dòng khách tự nhiên nhờ tiện ích của cả quần thể, chủ sở hữu hoàn toàn không phải lo nguồn khách đầu vào. Bên cạnh đó, Flamingo Heritage Tân Trào City còn hỗ trợ nhà đầu tư chương trình tự doanh với ứng dụng On The Go - trợ thủ đắc lực giúp nhà đầu tư kinh doanh bền vững, bất động sản sinh lời không ngừng. Đây là bước tiến tiên phong của Flamingo trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm mang lại lợi ích cho mỗi nhà đầu tư khi đến với các dự án của Flamingo Holdings, để nhà đầu tư sau khi trở thành chủ sở hữu sẽ thực sự là người bạn đồng hành lâu dài của Flamingo nhờ những giá trị thiết thực, sát sườn nhận được. Chương trình On The Go giúp chủ sở hữu điều hành các dịch vụ nghỉ dưỡng, tăng tính chủ động, kiểm soát chi phí hiệu quả. Từ đó, Flamingo Heritage Tân Trào City vừa là điểm đến thu hút du khách, khai mở tiềm năng nghỉ dưỡng của khu vực, vừa mang tới chìa khoá khai thác sinh lời hiệu quả, dễ dàng cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn một loạt ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư, sở hữu cả căn shophouse chỉ với 15% giá trị hợp đồng, chương trình “Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả” bằng tiền mặt lên đến 7%/năm trong vòng 2 năm, đồng thời được hưởng thu nhập từ 7% từ việc tự kinh doanh vận hành ngay khi nhận bàn giao.

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào City, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…, biến tất cả trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo. Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

Với một loạt bảo chứng vàng từ chủ đầu tư, Shophouse tại Flamingo Heritage Tân Trào City xứng đáng lọt vào danh mục đầu tư giá trị của các nhà đầu tư trong thời điểm “đãi cát tìm vàng” này.