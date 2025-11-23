Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, cả nước hướng về miền Trung

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho một số địa phương trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ.

Đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16-20/11 tại khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

