Đắk Lắk tập trung mọi nguồn lực, khắc phục hậu quả mưa lũ

(Ngày Nay) - Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, tối 22/11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 15 xã, phường phía Tây của tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đến nay, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập; trong đó, phải di dời hơn 18.000 hộ, 358 điểm trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại khoảng trên 2.000 tỷ đồng); 6/9 nhà máy cấp nước sạch bị ngưng hoạt động do ngập và mất điện.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông đều cho biết, do nước lũ dâng cao, hạ tầng và thiết bị của các đơn vị đều hư hỏng nặng, bên cạnh việc sửa chữa còn yêu cầu thay mới nhiều trang, thiết bị. Vì vậy, việc khắc phục mất nhiều thời gian để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi vận hành lại lưới điện, hệ thống nước và mạng lưới viễn thông.

Ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, hiện nay nước lũ bắt đầu rút nên việc cứu hộ, cứu nạn cũng được triển khai khẩn trương, nhất là tiếp cận những vùng bị ngập sâu, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, phân phối hàng hóa cứu trợ cũng được triển khai tích cực nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho nhân dân đang cần lương thực, thực phẩm và vật dụng thiếu yếu.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng, chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực ưu tiên ứng cứu nhân dân vùng lũ, nhất là những vùng ngập sâu trong những ngày qua. Đối với người dân đã được đưa ra khỏi vùng lũ phải được chăm sóc, tạo các điều kiện ăn ở tốt nhất có thể cho bà con nhân dân.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông… huy động lực lượng và đề nghị sự hỗ trợ nhân lực, vật lực ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại và khôi phục hệ thống điện, nước phục vụ người dân; khôi phục hoạt động sản xuất, nhất là sản xuất các mặt hàng thiết yếu tập trung dọn dẹp vệ sinh sau lũ, phòng chống dịch bệnh trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Đồng thời, các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức phân phối gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi có thể. Huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất.