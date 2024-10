Nỗ lực vệ sinh trường lớp, đón học sinh trở lại khi nước lũ rút ​

Theo bà Võ Thị Bích Thủy, trận lũ lúc rạng sáng 29/10 đã gây ngập toàn bộ sân trường, tràn vào các phòng học, một số phòng chức năng, căng tin ở tầng một, điểm ngập sâu nhất khoảng 80 cm. Nhà trường đã phải di chuyển các vật dụng, thiết bị đồ dùng dạy học lên vị trí cao để tránh hư hỏng. Hơn 2.600 học sinh của trường cũng phải nghỉ học để đảm bảo an toàn do nhiều tuyến đường dẫn đến trường bị ngập sâu trong nước.

“Đến thời điểm hiện tại, nước lũ đã rút xuống, chỉ còn ngập khoảng 20 cm ở khu vực sân trường. Tại các phòng học, nước đã rút toàn bộ. Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực đến trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp, vệ sinh bùn đất. Dự kiến trong ngày 30/10, khi điều kiện an toàn cho phép, nhà trường sẽ đón học sinh đi học trở lại”, bà Võ Thị Bích Thủy cho biết.

Theo lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Phước Tân 1, do trường nằm ở khu vực hạ lưu sông Buông, vị trí thấp nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập khi có lũ lớn, dẫn đến phải tạm cho học sinh nghỉ học. Vì vậy, nhà trường luôn sẵn sàng các biện pháp và phương tiện để ứng phó khi cần.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 29/10, nước lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về khiến nhiều khu vực tại phường Phước Tân bị ngập trên diện rộng. Một số điểm bị ngập sâu như Trường Trung học cơ sở Phước Tân 1, các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa… nước dâng cao tràn vào nhà hàng trăm hộ dân gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, ngoài Trường Trung học cơ sở Phước Tân 1 cho hơn 2.600 học sinh nghỉ học, trong sáng 29/10, Trường Tiểu học Phước Tân cũng cho hơn 500 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em do tuyến đường dẫn đến trường cũng bị ngập.

Từ ngày 28/10, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã thông báo người dân chủ động phòng, chống ngập lụt khi có mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an phường, dân quân thường trực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… đã được điều động hỗ trợ bà con di chuyển lên khu vực cao, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại.