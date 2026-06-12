Nữ chủ xe VinFast VF 3: Từ khi dùng xe, tôi hết “đau đầu” vì tiền nhiên liệu, bảo dưỡng

(Ngày Nay) - Từ thiết kế “nhìn là yêu” đến trải nghiệm sử dụng tiết kiệm, dễ dàng cả cho người chưa có nhiều kinh nghiệm, VinFast VF 3 được nhiều nữ chủ xe nhìn nhận như một “người bạn đồng hành” hơn là một phương tiện di chuyển đơn thuần.

Thiết kế “boxy” nhỏ gọn mà vẫn cá tính

Khác với vẻ ngoài hầm hố thường thấy trên các dòng xe SUV, VF 3 mang ngôn ngữ thiết kế vuông vức, nhỏ nhắn và đặc biệt thu hút nhờ những gam màu “trendy” như vàng, hồng, xanh lá... Đây chính là điểm chạm đầu tiên khiến mẫu xe này trở thành “món phụ kiện” thời trang đắt giá được nhiều chị em phụ nữ ưa thích.

“Lần đầu nhìn thấy VF 3, tôi đã nghĩ ngay đây chính là chiếc xe sinh ra để dành cho những người cá tính như mình”, chị Thu Hường (Hà Nội) cho biết.

Đối với chị, thiết kế dễ thương nhưng không kém phần năng động của VF 3 “match” rất hợp lý với gu thời trang dạo phố hay gặp gỡ bạn bè của bản thân.

Một ưu điểm khác khiến VF 3 được yêu thích là khả năng di chuyển linh hoạt. Đối với các nữ tài xế, việc điều khiển một chiếc ô tô giữa phố thị đông đúc thường đi kèm với những lo ngại khi quay đầu, lùi chuồng hay đỗ xe song song. VF 3 đã giải quyết trọn vẹn bài toán này bằng kích thước nhỏ gọn chỉ 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, với bán kính quay đầu tối thiểu 4,5 m.

“Điểm cộng lớn nhất của VF 3 chính là khả năng xoay xở trong không gian hẹp. Xe cực kỳ dễ lái, vô lăng nhẹ và tầm quan sát thoáng”, reviewer Bảo Xuân (Relab Xe) nhận xét. Theo chị, VF 3 có thể “lọt thỏm vào những vị trí mà các dòng xe khác phải chào thua”.

Ngoài ra, VF 3 còn đảm bảo tính “dễ dùng” nhờ giao diện tối giản, giúp những người không quá am hiểu công nghệ cũng có thể làm chủ chiếc xe ngay từ lần đầu tiên cầm lái. Mẫu xe Việt được trang bị một màn hình trung tâm 10 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành của xe, tích hợp các tính năng giải trí, điều hướng dẫn đường thông qua kết nối điện thoại Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, cần số sau vô lăng cho phép người lái thao tác đơn giản, gọn nhẹ.

Gạt bỏ nỗi lo bảo dưỡng phức tạp

Theo cộng đồng chủ xe, VF 3 còn giải quyết được một “nỗi đau” của người dùng nữ là những quy trình bảo dưỡng phức tạp thường đi kèm với xe xăng. “Trước đây tôi cứ lo phải nhớ lịch thay dầu máy hay kiểm tra linh kiện phức tạp, nhưng với VF 3, người sử dụng hoàn toàn không phải lo về những thứ đó nữa”, chị Thu Hường chia sẻ.

Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, người dùng xe điện VinFast chỉ cần bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 15.000 km hoặc một năm. Điều này có nghĩa, một chiếc xe xăng phổ thông bảo dưỡng 3 lần thì VF 3 mới phải vào xưởng một lần.

Theo nhiều người dùng, việc bớt tần suất bảo dưỡng cũng giúp chủ xe tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể.

“Lần đầu đưa VF 3 đi bảo dưỡng, tôi nhận hóa đơn mà tưởng xưởng dịch vụ báo giá thiếu, vì chỉ có 400.000 đồng, quá rẻ so với xe xăng. Ví dụ, một chiếc hatchback hạng A thôi cũng sẽ ‘ngốn’ ít nhất 1 triệu đồng”, chị Nguyễn Lê Hà Nhi, một người dùng VF 3 ở TP.HCM kể lại trải nghiệm của mình.

Cũng theo chị Hà Nhi, do xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng V-Green, chị không còn phải quan tâm tới chi phí năng lượng hàng tháng, đồng thời có thêm ngân sách để “chiều chuộng” bản thân hơn.

Ưu điểm về chi phí cũng là yếu tố đưa VF 3 thành mẫu xe được người mua lần đầu ưa chuộng bậc nhất hiện nay. Trong tháng 6/2026, VF 3 càng dễ tiếp cận hơn khi được áp dụng chính sách hỗ trợ 6% trên giá niêm yết hoặc chính sách lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Người mua cũng dễ dàng nhận xe chỉ từ 0 đồng trả trước, bớt hẳn gánh nặng tài chính ban đầu. Đi kèm là quà tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 2% giá bán xe.