Chuyển từ xe xăng sang VinFast VF 5, tài xế tiết kiệm ngay tới 20 triệu đồng tiền xăng/tháng

(Ngày Nay) - Chi phí thấp, bảo dưỡng nhẹ và khả năng kiểm soát dòng tiền là những yếu tố khiến anh Hoàng Tịnh (Bắc Ninh) chuyển hẳn sang đầu tư 4 xe điện dịch vụ, bao gồm cả xe 7 chỗ.

- Từ một người kinh doanh dịch vụ bằng xe xăng, vì sao anh lại “quay xe” quyết định đầu tư vào xe điện?

Lý do quan trọng nhất là chi phí vận hành thấp, đặc biệt là nhờ chính sách miễn phí sạc đến giữa năm 2027. Với xe chạy dịch vụ, chi phí nhiên liệu là khoản lớn nhất, nên khi không phải lo tiền sạc, tôi có thể tính bài toán đầu tư rõ ràng hơn.

Khi còn chạy xe xăng, tôi chỉ chạy 1 chiếc, mỗi tháng, tiền nhiên liệu có thể lên đến 15–20 triệu đồng nếu chạy nhiều. Khi chuyển sang xe điện, khoản này gần như bằng 0, nên tôi bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư nhiều xe thay vì chỉ chạy một xe như trước.

Trong số 4 xe đang có, tôi mới đầu tư thêm 1 xe Limo Green, còn lại là 3 xe VF 5. Có xe tôi tự chạy, có xe thuê tài xế chạy để đảm bảo luôn có xe phục vụ khách, nhất là những lúc khách gọi gấp hoặc chạy cùng lúc nhiều chuyến. Thương hiệu chúng tôi vận hành có tên Sơn Động Xanh.

- Trong đội xe hiện tại, anh chọn lựa và “phân vai” từng dòng xe như thế nào để tối ưu hiệu quả khai thác?

Ban đầu tôi xác định chạy dịch vụ thì cần xe gọn, chi phí thấp, dễ xoay vòng nên VF 5 là lựa chọn phù hợp. Sau vài tháng chạy đều, lượng khách bắt đầu ổn định hơn, tôi thấy có thêm nhu cầu chạy hợp đồng, chạy chuyến đông người hoặc đi tỉnh xa, nên mới quyết định đầu tư thêm Limo Green. Những chuyến như vậy cho doanh thu trên mỗi chuyến cao hơn, phù hợp để bổ sung vào đội xe chứ không thay thế hoàn toàn VF 5.

- Nếu đặt lên bàn cân xe xăng và xe điện trong cùng một ngày chạy dịch vụ, sự khác biệt lớn nhất mà anh cảm nhận được là gì?

Khác biệt lớn nhất là cùng mức doanh thu, phần tôi cầm về khác nhau rất rõ. Trung bình, doanh thu mỗi ngày khoảng 1,5 triệu đồng. Với xe xăng, sau khi trừ chi phí, khoản tiền cầm về tay khoảng 700.000-800.000 đồng. Còn bây giờ, chi phí dành cho xe điện là không đáng kể, tôi gần như cầm về 100% doanh thu.

Điều quan trọng hơn là xe điện chạy khỏe người, từ đó giúp tài xế cảm thấy thoải mái hơn, lại có sức chạy nhiều hơn. Vì thế, xe điện cho doanh thu có thể lên 1,5–1,8 triệu đồng/ngày.

- Khách hàng của anh phản hồi thế nào khi đi xe điện?

Phần lớn khách đều phản hồi tích cực. Xe điện đi êm, không mùi, nên khách thích hơn. Giá cước cũng rẻ hơn trước khá nhiều vì chi phí vận hành thấp. Ví dụ, trước đây một chuyến khoảng 1 triệu đồng thì bây giờ tôi chỉ thu khoảng 600.000 đồng. Khách được lợi mà tôi cũng được lợi.

Tôi cũng quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội nên có nhiều khách mới biết đến. Khi họ trải nghiệm thấy xe chạy đều, gọi lúc nào cũng có xe, giá lại rẻ hơn, thì họ tiếp tục quay lại gọi khi có nhu cầu.

- Khi lượng khách ổn định hơn, anh đánh giá khả năng hoàn vốn của từng xe ra sao?

Với VF 5, hiện tôi thuê tài xế chạy thì sau khi trừ tiền thuê lái, mỗi xe mang về khoảng 20–25 triệu đồng/tháng. Dựa trên con số này, tôi có thể ước lượng thời gian hoàn vốn tương đối chính xác. Tương tự, Limo Green cũng phục vụ nhóm khách riêng với hiệu quả tốt.

Trước đây, khi còn chạy xe xăng, tôi không tính được rõ ràng. Lý do là bởi chi phí nhiên liệu cao, mỗi lần đi bảo dưỡng sẽ phát sinh chi phí thay thế phụ tùng nên khó kiểm soát.

- So sánh với xe xăng, chi phí bảo dưỡng xe điện có thực sự dễ thở hơn, đặc biệt là ở xe dịch vụ vốn phải “cày” rất nhiều?

Dễ thở hơn rất nhiều. Xe VF 5 mỗi lần bảo dưỡng 12.000 km chỉ khoảng 500.000 đồng. Xe Limo Green lần bảo dưỡng đầu tiên 12.000 km khoảng 1 triệu đồng. So với xe xăng tôi sử dụng trước đây, mỗi lần bảo dưỡng phải thay dầu, kiểm tra động cơ, chi phí ít nhất vài triệu đồng, thậm chí cao hơn ở các mốc lớn. Như vậy, dùng xe điện “nhẹ đầu” hơn rất nhiều.

Hiện tại, dàn xe VinFast VF 5 đã chạy hơn 100.000 km nhưng chưa phải thay thế các bộ phận hao mòn, bao gồm cả lốp theo xe.

- Nhìn tổng thể, anh có cho rằng xe điện là lựa chọn xứng đáng để tiếp tục gắn bó trong thời gian tới?

Sử dụng xe điện thì chi phí thấp, dễ tính toán, dễ xoay vòng vốn. Khách hàng hài lòng vì xe êm và giá rẻ, còn tôi thì chủ động hơn trong việc vận hành đội xe. Nhìn tổng thể, xe điện hiện tại phù hợp với người làm dịch vụ như tôi và giúp tôi mạnh dạn đầu tư nhiều xe hơn.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!