Sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân TP.HCM nườm nượp “chốt” xe máy điện VinFast đi Tết

(Ngày Nay) - Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại TP.HCM đã thu hút hàng nghìn người dân trải nghiệm và chọn mua xe máy điện. Với loạt chính sách hỗ trợ được triển khai đồng thời, xe máy điện đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết đối với người dùng Việt .

Trong 2 ngày 24-25/1, Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) náo nhiệt hơn thường lệ khi hàng nghìn người dân thành phố mang tên Bác đổ về đây cùng trải nghiệm và đặt mua các sản phẩm xe máy điện. Ngày hội quy tụ nhiều đại lý xe máy điện VinFast trên địa bàn TP.HCM, trưng bày đầy đủ dải sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp, với tâm điểm là bộ ba xe máy điện đổi pin (Evo Grand, Feliz 2025, Vero X) và 2 mẫu xe máy điện học sinh (ZGoo, Flazz) vừa ra mắt thị trường.

Tiết kiệm 3 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng

Có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 24/1, anh Trần Quốc Tiến, sống tại TP.HCM, là một trong những khách hàng đầu tiên quyết định chuyển đổi xanh ngay tại sự kiện. Sau khi trải nghiệm chiếc Feliz 2025, anh đã không chần chừ đổi chiếc Honda Future đời 2001 sang mẫu xe điện 2 pin này để tham gia chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Với anh, việc chuyển đổi sang xe máy điện là khoản đầu tư thông minh cho tương lai.

“Hiện tại, tôi mất khoảng 120.000-130.000 đồng tiền xăng mỗi ngày, còn xe điện chỉ mất khoảng 20.000-30.000 đồng. Tức mỗi ngày tiết kiệm 100.000 đồng, mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu đồng tiền xăng. Con số này đủ để cải thiện chất lượng cuộc sống”, anh Tiến chia sẻ.

Cũng mang xe xăng đến sự kiện để chuyển đổi sang xe điện, ông Lê Văn Mạnh chia sẻ, dù không quá am hiểu về công nghệ nhưng ông tin rằng xe điện với các trang bị hiện đại vẫn cực kỳ thân thiện, dễ dùng với ông và nhiều khách hàng khác. Ông đã đem chiếc Honda Air Blade cũ của mình đổi lấy VinFast Evo Grand với số tiền bù thêm 5 triệu đồng.

“Nhiều người lo chuyển sang xe điện khó dùng, nhưng tôi thấy cũng dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Tôi đi thử thấy xe điện êm, chắc chắn. Evo Grand giá hợp lý và có sẵn 1 pin nên tôi cứ thế dùng, khi nào có điều kiện hoặc nhu cầu di chuyển xa hơn thì sẽ mua thêm pin phụ”, ông Mạnh cho hay.

Ông Mạnh cũng tin tưởng, chuỗi sự kiện của VinFast đang giúp xe điện tiếp cận gần hơn với người dân, xóa tan tư duy sai lầm “sống xanh là xa xỉ”. Ông và rất nhiều người dân có mặt tại ngày hội đều đồng tình với nhận định - xe máy điện của VinFast có mức giá cạnh tranh, hợp lý hơn so với các mẫu xe máy xăng cùng phân khúc.

“Xe điện sẽ phủ khắp đường phố Việt Nam”

Sự kiện của VinFast cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ, trong đó có Nguyễn Hữu Tiến Minh, 21 tuổi, sống tại TP.HCM. Minh chọn đổi chiếc Honda Future sang VinFast Feliz 2025 để đi học hằng ngày.

“Tôi muốn đổi sang xe điện để trải nghiệm sự khác biệt từ thiết kế tối giản cho đến tính vận hành mượt mà. Tôi đã lái thử và thấy xe máy điện vận hành rất êm, không rung giật như xe xăng”, Tiến Minh chia sẻ.

Cậu sinh viên đại học cũng tỏ ra lạc quan về tầm vận hành lên tới 262 km của Feliz 2025 vì hiện tại, Minh chỉ sử dụng xe với mục đích đi học, quãng đường từ 1-3km mỗi ngày.

Đồng quan điểm với Tiến Minh, Trần Khánh Duy, một bạn trẻ sống tại TP.HCM, cũng mua xe máy điện VinFast vì muốn một phương tiện xanh, giảm phát thải cho cộng đồng.

“Quyết định cuối cùng của tôi là Evo Grand vì thấy xe điện đang ngày càng phổ biến, tôi chọn cũng một phần đến từ mong muốn góp phần bảo vệ môi trường”, Khánh Duy nói.

Khánh Duy đã từng sử dụng xe đạp điện, và đánh giá xe máy điện VinFast tốt và an toàn hơn rất nhiều về cả chất lượng đến trang bị, tính năng. Khánh Duy cũng tự tin khẳng định rằng xe điện chính là giải pháp di chuyển của tương lai.

“Tôi tin rằng, trước sau gì, xe điện cũng sẽ phủ khắp đường phố Việt Nam. Tại các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, họ đã trang bị các trạm đổi pin VinFast, các giải pháp sạc điện cũng đa dạng hơn rất nhiều”, bạn trẻ này cho biết.

Bên cạnh cơ hội tìm hiểu, lái thử các dòng xe máy điện mới nhất của VinFast, khách tham gia sự kiện còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn bao gồm: ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), chương trình “Mua xe 0 đồng” với mức lãi suất ưu đãi, miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027, cùng nhiều phần quà và hỗ trợ hấp dẫn từ các đại lý.

Ngày hội “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều điểm sự kiện ở TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần 31/1 và 1/2, tiếp tục mang đến cơ hội chuyển đổi xanh tới đông đảo người dân với các hoạt động trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn.