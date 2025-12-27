Vì sao VinFast Limo Green được vinh danh là MPV phổ thông của năm?

(Ngày Nay) - Chiến thắng tại Car Awards 2025 và doanh số kỉ lục của VinFast Limo Green trong năm đã phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của người mua dòng xe đa dụng MPV 7 chỗ , khi khả năng vận hành và chi phí sử dụng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Tại Lễ trao giải Car Awards 2025 (trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025) diễn ra tối 26/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast Limo Green đã giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục “Ô tô của năm phân khúc MPV phổ thông”.

Theo bảng điểm công bố, VinFast Limo Green đạt tổng điểm 296,18, cao hơn Mitsubishi Xpander (287,27) và MG G50 (280,77). Đáng chú ý, Limo Green tạo khác biệt rõ rệt ở các tiêu chí mang tính sử dụng thực tế như chi phí sử dụng (66,7 điểm) và vận hành (60,8 điểm). Đây chính là 2 yếu tố đang ngày càng được người mua MPV phổ thông đặt lên hàng đầu.

Lý giải cho chiến thắng của Limo Green, giám khảo Lê Thượng Tiến cho rằng mẫu MPV điện của VinFast đã đánh trúng các tiêu chí cốt lõi của phân khúc. “Limo Green có mức giá phù hợp nhưng mang lại không gian tối ưu. Từ cột A đến gương, từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ ba đều được đặt ở vị trí hợp lý, giúp người ngồi cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình”, anh Tiến nhận định.

Theo vị giám khảo này, lợi thế lớn của Limo Green còn nằm ở khung gầm chắc chắn, một phần nhờ bộ pin có khối lượng lớn được đặt thấp dưới sàn xe, giúp hạ trọng tâm và tăng độ ổn định khi vận hành. Kết hợp với động cơ điện mạnh mẽ, Limo Green mang lại cảm giác tăng tốc mượt và liền mạch, phù hợp cả nhu cầu gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Ở phía người dùng, trải nghiệm thực tế cũng củng cố kết quả từ hội đồng chuyên môn về trải nghiệm tích cực khi tiếp cận Limo Green. Anh Trần Sơn Hà, một trong những người đến lái thử xe VinFast tại triển lãm Vietnam Mobility Show thừa nhận, yếu tố khiến anh cân nhắc nghiêm túc Limo Green là không gian hàng ghế 2 và 3 rất rộng, phù hợp cho gia đình đông người cũng như khi cần chở thêm hành lý.

Ngoài ra, chi phí nhẹ gánh cũng là vấn đề quan trọng thuyết phục anh. “Tôi đang dùng XL7, mỗi tháng mất khoảng 2–3 triệu tiền xăng. Với Limo Green, tôi sẽ gần như không mất tiền sạc pin, chi phí vận hành giảm rõ rệt”, anh chia sẻ.

Thực tế, chi phí sử dụng tiết kiệm là thực tế đã được rất nhiều người dùng Limo Green, đặc biệt là các tài xế dịch vụ chia sẻ sau thời gian sử dụng thực tế. Nhiều bác tài khẳng định đã tiết kiệm được cả chục triệu đồng mỗi tháng tiền xăng xe, chưa kể khoản chi phí bảo dưỡng chỉ bằng khoảng 1/4 xe xăng.

Đặc biệt, theo giới chuyên môn và cộng đồng người dùng, sự hấp dẫn của Limo Green còn nằm ở chi phí sở hữu quá mềm ví, sau loạt ưu đãi khủng của VinFast.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 đang đưa ra mức ưu đãi 4% giá bán cho mẫu MPV 7 chỗ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận được hỗ trợ lên tới 22 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi thành tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng. Người mua có nhu cầu cũng sẽ được hỗ trợ vay trả góp với lãi suất được hỗ trợ từ 3-4%/năm so với thị trường.

Cùng với khoản lệ phí trước bạ bằng 0, chi phí thực tế để lăn bánh mẫu MPV điện bởi thế đang về mức dưới 700 triệu đồng - con số quá hấp dẫn khi đặt cạnh các mẫu xe xăng cùng phân khúc khác.

Với những lợi thế quá lớn, thực tế trong thời gian qua, Limo Green đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ về mặt doanh số. Theo số liệu bán hàng, trong tháng 11/2025, Limo Green đạt kỷ lục doanh số gần 10.000 xe, chiếm gần 2/3 thị phần phân khúc MPV phổ thông - một con số hiếm thấy với một mẫu xe điện trong nhóm xe gia đình - dịch vụ.

Đặt cạnh Mitsubishi Xpander vốn từng là mẫu MPV bán chạy nhất, sự chênh lệch càng thể hiện rõ. Doanh số Xpander trong 3 tháng gần nhất chỉ trên dưới 2.000 xe. Điều này cho thấy Limo Green thực sự đã trở thành lựa chọn phổ biến của người mua MPV.

Với Limo Green, cả ban giám khảo Car Awards cùng độc giả tham gia bình chọn và trải nghiệm thực tế của các tài xế đã chứng minh những trải nghiệm tích cực mà chiếc xe mang lại, danh hiệu MPV của năm là hoàn toàn xứng đáng với những gì Limo Green đã thể hiện dù chỉ mới ra mắt chưa đầy một năm.

Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, gian hàng của VinFast có quy mô lớn nhất với tổng diện tích 600 m2 với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện, cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến. Khách hàng có nhu cầu mua xe VinFast có thể đặt cọc ngay tại Vietnam Mobility Show để nhận được voucher giảm giá đặc biệt có giá trị lên tới 20 triệu đồng, chỉ áp dụng trong 3 ngày diễn ra sự kiện.