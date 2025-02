Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vừa có công văn gửi lãnh đạo TPHCM đăng ký tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Theo đề xuất mới, lễ khởi công chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 29.3.2025.

Hiện, công ty đang tiến hành chuẩn bị song song nhiều hạng mục để lễ khởi công thực hiện cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức vào đúng ngày 29.3.2025 theo công văn đề xuất.

Chia sẻ về lý do dời ngày lên sớm hơn thời gian dự kiến trước đó gần một tháng, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Dự án của Nutifood cho biết: “Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn là dự án tâm huyết, là tấm lòng thể hiện sự tri ân, cống hiến của Nutifood dành cho người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân cả nước nói chung. Với mong muốn cây cầu sớm trở thành hiện thực, chúng tôi đã nỗ lực làm việc cùng các đối tác, cơ quan chức năng để rút ngắn thời gian chuẩn bị mà vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn. Nhờ sự quyết tâm của toàn đội ngũ, Nutifood rất vui mừng khi đề xuất dự án được khởi công sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu”.

“Với tiến độ mới này, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền thành phố trong quá trình xem xét, phê duyệt, để cây cầu được triển khai đúng thời gian, sớm ngày ra mắt phục vụ cộng đồng”, ông Hữu Hoàng nói.

Các đối tác được Nutifood chọn lựa để thực hiện cây cầu “nghìn tỷ” tính đến thời điểm này bao gồm: liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam, Công ty TNHH Chodai, Công ty TNHH Kiến trúc Niwa và Ban dự án Mỹ Thuận. Trong đó, liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam, Công ty TNHH Chodai, Công ty TNHH Kiến trúc Niwa là đơn vị đạt giải nhất tại cuộc thi tuyển kiến trúc: Phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn theo quyết định số 4589/QĐ-UBND của TP.HCM ký duyệt vào ngày 9.10.2023. Đây cũng là đơn vị tiến hành lập đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện bản vẽ thi công dự án của công trình. Ban dự án Mỹ Thuận là đơn vị tư vấn quản lý dự án từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc, bàn giao và đưa vào sử dụng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Nutifood đang gấp rút tiến hành lựa chọn và sẽ công bố liên danh nhà thầu xây dựng tại lễ khởi công vào ngày 29.3.2025 sắp tới.

Với việc xây dựng cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn, nối liền Quận 1 và thành phố mới Thủ Đức, Nutifood hy vọng người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm một địa điểm giải trí, thư giãn đẹp mắt và các du khách phương xa sẽ có thêm một địa điểm du lịch hấp dẫn, để vùng đất này mãi xứng danh là hòn ngọc Viễn Đông.

“Không chỉ mong muốn xây dựng một công trình bền chắc trăm năm có tính thẩm mỹ cao, chúng tôi còn hy vọng có thể kiến tạo nên một biểu tượng mới cho thành phố trong tương lai”, đại diện Nutifood cho biết.