Palestine phản đối Israel hợp pháp hóa 155 tiền đồn định cư tại khu Bờ Tây

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Phủ Tổng thống Palestine Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh nhà nước này "lên án và phản đối" kế hoạch trên, đồng thời nêu rõ rằng "căn cứ các nghị quyết quốc tế, việc định cư của người Israel trên các vùng đất của Palestine là bất hợp pháp".

Ông Abu Rudeineh nêu rõ Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành vào tháng 12/2016 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phá dỡ tất cả các khu định cư trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế. Động thái của Israel trong việc thiết lập các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực và leo thang căng thẳng liên tục tái diễn.

Trước đó, đài phát thanh Israel đưa tin Bộ trưởng Smotrich đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch nhằm kiểm soát khu vực C thuộc Bờ Tây, trong đó có việc hợp pháp hóa 155 tiền đồn định cư. Là khu vực lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng chiến lược nhất thuộc Bờ Tây, khu vực C chiếm khoảng 60% diện tích của vùng lãnh thổ này, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel về an ninh, quy hoạch và sử dụng đất.

Theo số liệu chính thức từ phía Palestine, trên 600.000 người định cư Israel đang sinh sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Bất chấp sự chỉ trích của quốc tế, Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát khu vực Bờ Tây từ Chiến tranh Trung Đông năm 1967. Người Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế coi việc mở rộng khu định cư của Israel tại đây là một trở ngại lớn đối với hòa bình giữa Israel và Palestine.