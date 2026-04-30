Phá đường dây mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn

(Ngày Nay) - Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn, liên quan 12 đối tượng, với hơn 16.700 hóa đơn, tổng trị giá khoảng 3.171 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng liên quan.

Qua rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu sai phạm trong kê khai thuế, sử dụng hóa đơn. Mở rộng xác minh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu liên kết thành “hệ sinh thái” để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, ngày 27/4/2026, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 11 đối tượng về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng ký hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng trị giá hơn 3.171 tỷ đồng.

Các đối tượng còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân “công ty ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, với tổng số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn trái phép.

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị "Phí Phông" vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. "Heo Năm Móng" – một phim kinh dị khác thay thế "Phí Phông" dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.