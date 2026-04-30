Phá đường dây mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn

(Ngày Nay) - Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn, liên quan 12 đối tượng, với hơn 16.700 hóa đơn, tổng trị giá khoảng 3.171 tỷ đồng.

Qua rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu sai phạm trong kê khai thuế, sử dụng hóa đơn. Mở rộng xác minh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu liên kết thành “hệ sinh thái” để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, ngày 27/4/2026, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 11 đối tượng về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng ký hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng trị giá hơn 3.171 tỷ đồng.

Các đối tượng còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân “công ty ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, với tổng số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn trái phép.