Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương tại Hội thảo quốc tế về Kinh tế Dữ liệu

(Ngày Nay) - Ngày 13/12, tại Hưng Yên đã diễn ra Hội thảo quốc tế về kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới, chính sách mới, cơ hội mới”. Hội thảo do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Kính thưa Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Kính thưa các giáo sư, chuyên gia đến từ Anh, Úc, Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác,

Kính thưa giới học giả nghiên cứu hàn lâm trong nước,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự chủ trì Hội thảo quốc tế về Kinh tế dữ liệu, trong bối cảnh thế giới bước vào Kỷ nguyên dữ liệu - một giai đoạn mà dữ liệu không chỉ là thông tin, mà là tài nguyên chiến lược định hình năng lực cạnh tranh của quốc gia, sự ổn định của hệ thống kinh tế và triển vọng thịnh vượng dài hạn.

Kính thưa quý vị,

Một trật tự phát triển mới đang hình thành. Nếu thế kỷ 20 được thúc đẩy bởi dầu mỏ và công nghiệp nặng, thì thế kỷ 21 được thúc đẩy bởi dữ liệu, tri thức và năng lực phân tích.

Trong Kỷ nguyên dữ liệu, dữ liệu trở thành yếu tố sản xuất ngang hàng với đất đai, lao động và vốn; được định giá, được giao dịch, được khai thác để nâng cao năng suất; làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo và đóng góp trực tiếp vào GDP ở nhiều nền kinh tế OECD và châu Âu.

Quốc gia nào quản trị dữ liệu tốt hơn, khai thác dữ liệu thông minh hơn sẽ nắm lợi thế vượt trội trong cạnh tranh toàn cầu.

Viet Nam không đứng ngoài xu thế này. Việt Nam lựa chọn bước vào Kỷ nguyên dữ liệu bằng cách xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia hiện đại, an toàn, liên thông và bằng việc đặt vai trò dẫn dắt cho một cơ quan đủ năng lực, đủ hạ tầng, đủ trách nhiệm.

Đó là lý do Chính phủ giao Bộ Công an làm đầu mối quốc gia về dữ liệu.

Trong những năm qua, Bộ Công an đã xây dựng và vận hành nhiều nền tảng dữ liệu cốt lõi:

· Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư,

· Hệ thống định danh và xác thực điện tử,

· Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia,

· và đặc biệt triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - dự án hạ tầng dữ liệu quy mô nhất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đặt nền tảng cho việc hình thành thị trường dữ liệu và phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ tạo lớp dữ liệu tin cậy cho Chính phủ số; cung cấp hạ tầng cho AI và dịch vụ số; chuẩn hóa kết nối dữ liệu toàn quốc; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và chủ quyền dữ liệu đồng thời mở ra kiến trúc dữ liệu hiện đại để hội nhập khu vực và quốc tế.

Nói cách khác, Bộ Công an không chỉ quản lý dữ liệu; Bộ Công an là lực lượng kiến tạo hạ tầng, tiêu chuẩn và trật tự vận hành của hệ sinh thái dữ liệu quốc gia - một vai trò đặc biệt quan trọng trong Kỷ nguyên dữ liệu.

Kính thưa quý vị,

Hội thảo này không chỉ nhằm trao đổi học thuật. Đây là diễn đàn đặt nền tảng cho hợp tác khu vực và hợp tác quốc tế về kinh tế dữ liệu nơi Việt Nam mong muốn kết nối sâu hơn với các trường đại học hàng đầu thế giới, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và mạng lưới chuyên gia về dữ liệu và AI.

Chúng tôi kỳ vọng sự kiện hôm nay sẽ mở ra ba hướng hợp tác dài hạn:

Thứ nhất, hợp tác nghiên cứu về kinh tế dữ liệu và đo lường giá trị dữ liệu

Đặc biệt là các mô hình theo chuẩn OECD, EU, Anh, Úc, để xây dựng bộ chỉ số kinh tế dữ liệu của Việt Nam.

Thứ hai, hợp tác trong quản trị dữ liệu và an ninh dữ liệu bao gồm chuẩn dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, quyền dữ liệu, bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Thứ ba, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Giữa Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu quốc tế, nhằm xây dựng năng lực phân tích dữ liệu, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đây không chỉ là hợp tác giữa các viện, trường và chuyên gia. Đây là mong muốn xây dựng một Mạng lưới quốc tế về Kinh tế dữ liệu, lấy Việt Nam làm điểm kết nối khu vực Đông Nam Á.

Kính thưa quý vị,

Hội thảo tập trung vào bốn nhóm câu hỏi lớn:

· Mô hình kinh tế dữ liệu nào phù hợp với một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam?

· Dữ liệu tạo năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh bằng cơ chế nào?

· Làm thế nào để đo lường tài sản dữ liệu và tích hợp vào hệ thống tài khoản quốc gia?

· Cần xây dựng hệ thống pháp lý nào để đảm bảo dữ liệu được khai thác an toàn, minh bạch, có trách nhiệm?

Những câu hỏi này không chỉ liên quan tới Việt Nam mà là những câu hỏi mang tính toàn cầu, và Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng quốc tế tìm lời giải.

Kính thưa quý vị,

Việt Nam bước vào Kỷ nguyên dữ liệu với quyết tâm lớn: biến dữ liệu thành động lực tăng trưởng, thành tài sản kinh tế, và thành hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Với vai trò đầu mối quốc gia, Bộ Công an hiện đang triển khai và vận hành thành công Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; thiết lập chuẩn dữ liệu và trục kết nối dữ liệu của toàn bộ hệ thống; thúc đẩy hình thành nền kinh tế dữ liệu minh bạch, an toàn, cạnh tranh; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế về dữ liệu - AI; đưa dữ liệu trở thành nền tảng cho phát triển bền vững, thịnh vượng và hội nhập.

Chúng tôi tin rằng sự kiện hôm nay sẽ tạo ra một bước đi ý nghĩa, mở ra các chương trình nghiên cứu chung, mô hình hợp tác khu vực và quốc tế, và sự đồng hành lâu dài giữa Việt Nam với cộng đồng học thuật toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế dữ liệu.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn sự có mặt và đóng góp của quý vị. Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo quốc tế về Kinh tế Dữ liệu. Xin trân trọng cảm ơn.