Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Vương quốc Anh chuẩn bị hội thảo Quốc tế về Kinh tế dữ liệu

(Ngày Nay) - Ngày 14/9/2025 - Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) có buổi làm việc quan trọng với Phái đoàn Vương quốc Anh do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng C12, Phó Chủ tịch Hiệp hội - chủ trì, nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế về Kinh tế Dữ liệu dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Cuộc gặp đánh dấu lần đầu tiên NDA chính thức đối thoại với giới học giả và chuyên gia quốc tế của Anh Quốc về Dữ liệu và Kinh tế dữ liệu - lĩnh vực được xem là “dòng năng lượng mới” của nền kinh tế số.

Đối thoại cấp cao Việt - Anh về kinh tế dữ liệu

Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, Thị trưởng Thành phố London Alderman Alastair King, cùng đại diện nhiều trường đại học và cơ sở nghiên cứu uy tín như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE), Đại học Luân Đôn, Đại học St George’s và Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

NDA nhấn mạnh việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế không chỉ phục vụ công tác tổ chức Hội thảo mà còn mang ý nghĩa định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam. Hai bên đã thảo luận chuyên sâu về các mô hình kinh tế dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và xây dựng chính sách từ Vương quốc Anh - một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này.

Dữ liệu - nguồn lực chiến lược cho quốc gia

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia được thành lập với sứ mệnh kết nối cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và hoạch định chính sách về dữ liệu. Ông khẳng định: “Kinh tế dữ liệu là trụ cột mới của nền kinh tế số, giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng sức cạnh tranh quốc gia. Dữ liệu không chỉ là con số, mà còn là cây cầu nối liền Việt Nam với Vương quốc Anh, và rộng hơn, với thế giới”.

NDA đặc biệt đánh giá cao vai trò cầu nối của các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế trong việc đưa tri thức và sáng kiến chính sách đến gần hơn với Việt Nam.

Kỳ vọng cho Hội thảo quốc tế tháng 12

Hội thảo Quốc tế về Kinh tế Dữ liệu, dự kiến tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2025, sẽ quy tụ đông đảo học giả, chuyên gia không chỉ từ nước Anh mà từ nhiều quốc gia khác. Sự kiện này được kỳ vọng trở thành cột mốc quan trọng, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế, NDA tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong việc biến dữ liệu thành động lực của thịnh vượng, đồng thời thúc đẩy các cuộc đối thoại chính sách mang tính chiến lược nhằm đưa Việt Nam tiến nhanh vào nền kinh tế dữ liệu./.