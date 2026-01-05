Các hãng dược dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc tại Mỹ

(Ngày Nay) - Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm dự kiến tăng giá đối với ít nhất 350 thương hiệu thuốc tây tại thị trường Mỹ, bao gồm các loại vaccine ngừa COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), bệnh giời leo, cùng thuốc điều trị ung thư Ibrance.

ữ liệu do công ty nghiên cứu y tế 3 Axis Advisors cung cấp cho thấy số lượng thuốc dự kiến tăng giá trong năm nay cao hơn so với năm ngoái (250 loại thuốc). Mức tăng giá trung bình năm nay vào khoảng 4%, tương đương với năm 2025. Mức tăng này chưa tính đến các khoản hoàn tiền cho người quản lý lợi ích hiệu thuốc hoặc các hình thức giảm giá khác.

Hiện nay, bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc theo đơn cao nhất thế giới, thường gần gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác. Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép buộc các hãng dược phẩm hạ giá thuốc xuống mức tương đương với những nước giàu có.

Chính quyền của Tổng thống Trump đạt được các thỏa thuận giá với 14 hãng dược phẩm đối với một số loại thuốc trong chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người trả tiền mặt. Các hãng như Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis và GSK nằm trong nhóm này, nhưng vẫn dự kiến tăng giá một số thuốc ngay từ đầu năm nay.

Bác sỹ Benjamin Rome, nhà nghiên cứu chính sách y tế tại bệnh viện Brigham and Women’s ở Boston, nhận định: “Những thỏa thuận này được công bố như thể mang tính chuyển đổi, nhưng thực tế chúng chỉ tác động rất hạn chế đến những nguyên nhân thực sự khiến giá thuốc tại Mỹ tăng cao.”

Theo ông, các công ty dường như đang tối đa hóa giá thuốc, trong khi âm thầm đàm phán giảm giá với các hãng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thuốc, rồi lại đưa ra một mức giá khác cho người tiêu dùng trả tiền mặt trực tiếp.

Pfizer là hãng dược phẩm công bố nhiều đợt tăng giá nhất, với khoảng 80 loại thuốc, bao gồm thuốc ung thư Ibrance, thuốc trị đau nửa đầu Nurtec, thuốc Paxlovid điều trị COVID-19, cùng một số thuốc dùng trong bệnh viện như morphine và hydromorphone.

Phần lớn các đợt tăng giá của Pfizer dưới 10%, ngoại trừ việc tăng 15% đối với vaccine Comirnaty ngừa COVID-19. Một số thuốc dùng trong bệnh viện có giá tương đối thấp, thậm chí ghi nhận mức tăng hơn 4 lần.

Pfizer cho biết họ điều chỉnh giá trung bình của các loại thuốc và vaccine đổi mới cho năm 2026 thấp hơn mức lạm phát chung. Thông cáo của Pfizer chỉ rõ: “Mức tăng khiêm tốn này là cần thiết để hỗ trợ khoản đầu tư nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển thuốc mới, đồng thời bù đắp phí gia tăng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh.”

Hãng dược GSK của châu Âu dự kiến tăng giá khoảng 20 loại thuốc và vaccine, với mức từ 2-8,9%. đồng thời cam kết giữ giá ở mức hợp lý và các đợt tăng giá là cần thiết để hỗ trợ đổi mới khoa học.

Dự kiến sẽ còn nhiều đợt tăng và giảm giá khác được công bố vào đầu tháng 1, thời gian cao điểm hằng năm để các hãng dược phẩm điều chỉnh giá.

Trước đây, các đợt tăng giá thuốc mạnh tại Mỹ từng phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, các hãng dược giảm tốc độ tăng giá trước các chỉ trích của giới lập pháp và do chính sách mới của chính phủ, như xử phạt các công ty nếu giá thuốc trong chương trình Medicare tăng nhanh hơn lạm phát.

Ngoài ra, các hãng dược phẩm cũng dự kiến giảm giá khoảng 9 loại thuốc. Trong số này có Jardiance, thuốc điều trị tiểu đường của Boehringer Ingelheim, với mức giảm hơn 40%, cùng 3 liệu pháp liên quan.

Jardiance nằm trong danh mục 10 loại thuốc mà Chính phủ Mỹ đàm phán giá thấp hơn cho chương trình Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên trong năm 2026. Theo thỏa thuận này, Boehringer và Lilly giảm giá Jardiance tới hơn 60%.